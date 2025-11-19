مراسم تجلیل از «محمود مولایی» استاد پیشکسوت در جنوب تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از محمود مولایی، استاد پیشکسوت آموزشی، با حضور جمعی از مقامات محلی و فرهنگیان ظهر چهارشنبه در ری برگزار شد.

در این آئین، حجت‌الاسلام قاضی عسگر، تولیت آستان، با تقدیر از خدمات آموزشی این چهره فرهنگی، بر جایگاه معلمی به عنوان «رسالت انبیا» تأکید کرد.

وی در سخنرانی خود خطاب به حاضران گفت: استاد مولایی با روحیه تواضع و فروتنی توانست نسلی از شاگردان را تربیت و استعدادهای برجسته‌ای را شکوفا کند، وی حتی پس از بازنشستگی نیز در عرصه‌های خیریه از جمله مدرسه‌سازی پیشگام بود.

تولیت آستان عبدالعظیم حسنی (ع) در ادامه با انتقاد از کم‌توجهی به معرفی چهره‌های علمی کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه جوانان امروز با اسامی ورزشکاران و بازیگران خارجی آشنا هستند، اما از دانشمندانی مانند شیخ صدوق که بیش از ۳۰۰ کتاب تألیف کرده، بی‌اطلاع هستند، این ضعف سیستم آموزشی ما است.

قاضی عسگر با اشاره به وجود بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، پرسید: چه تعداد از دانشمندان برجسته خود را به درستی معرفی کرده‌ایم؟ باید این چهره‌ها را به نسل جوان بشناسانیم.

برگزاری این مراسم با اهداف تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی استاد مولایی و الگوسازی برای نسل جوان عنوان شده است. شواهد نشان می‌دهد مسئولان ایرانی اخیراً توجه بیشتری به معرفی چهره‌های علمی و فرهنگی داخلی به عنوان الگوهای جایگزین برای جوانان نشان می‌دهند.

براساس این گزارش، محمود مولایی، متولد ۱۳۳۴ در گوگد گلپایگان، مسیر زندگی حرفه‌ای خود را از سپاه دانش آغاز کرد؛ مسیری که هرگز از آن فاصله نگرفت و هرچند در مرداد ۱۳۸۴ بازنشسته شد، اما خدمت‌رسانی‌اش هرگز متوقف نشد.

مولایی با همان نظم، تواضع و جدیت همیشگی، همچنان در فعالیت‌های خیریه، صندوق‌های قرض‌الحسنه، برنامه‌های سلامت، مشاوره‌های فرهنگی و تربیت نسل جدید مدیران آموزشی حضور مؤثر دارد.