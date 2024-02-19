به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سیدعلی حجت‌الاسلام قاضی عسکر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظم حسنی و مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تالار شیخ صدوق آستان مقدس عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در ابتدای این‌مراسم اسماعیلی، ضمن تبریک ایام ماه شعبان گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی در سال‌هایی که توسط نهاد کتابخانه‌ها برگزار شده است، از رشد کمی و کیفی برخوردار بوده و بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این جشنواره طی سال‌های اخیر شرکت کردند، امسال نیز نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در جشنواره شرکت کردند، این اعداد، شوق انگیز است و نشان از عشق و علاقه جامعه فرهنگی ما به حوزه کتاب و بالاتر از آن به حوزه کتاب منتسب به امام رئوف دارد.

وی افزود: امروز هم ما این توفیق را داشتیم در کنار مضجع نورانی سید الکریم باشیم که مجموعه بی‌نظیری از بزرگان، معارف، علما و امام زادگان در این کانون نورانی قرار گرفتند و همه ما ساکنان تهران این توفیق را داریم که به حضور ایشان مشرف شویم.

وزیر ارشاد در ادامه گفت: ما با افتخار این حوزه فرهنگ و هنر را در کشور حمایت می‌کنیم، وقتی از این‌ذوق، شوق و شور و علاقه و محبت جوانان، نوجوانان، کودکان و خانواده‌ها در حوزه کتاب یاد می‌کنیم وجودمان پر از شعف و شادی می‌شود و این را افتخاری برای جامعه فرهنگی و فرهنگ دوست ایران سرافراز می‌دانیم که هر گوشه‌ای از آن هر تکه‌ای از خاک گوهر بخش ایران عزیز ما مملو از استعدادهای بزرگ فرهنگی است.

اسماعیلی گفت: ما در عدالت فرهنگی در بسترسازی برای شکوفایی این استعدادها وظیفه‌ای سنگین داریم، ان شالله این نوع برنامه‌ها دروازه‌ای برای معرفی چهره‌های جدید، چهره‌های خلاق و افرادی باشد که در این حوزه‌ها درخشش دارند و الحمدالله جامعه ما به وقت در این حوزه به حمایت خود ادامه می‌دهد. حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پر از معارف ما در حوزه‌های مختلف است، از آقای قاضی عسگر باید تشکر کنم که بزودی مشاهیر و معاریفی که در این جا مدفون هستند و افتخارات جامعه علمی فرهنگی هنری کشور ما هستند را به نسل فعلی و نسل‌های آینده معرفی می‌کنند.

وی در پایان گفت: جشنواره‌های متعدد باید برگزار شود تا این مشاهیر به جامعه معرفی شوند، ما در وزرات فرهنگ آماده ایم که مجموعه جشنواره‌ای متناسب با این سرمایه و گنج عظیم که در کنارش هستیم، را طراحی کرده و در خدمت عزیزان باشیم.