به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های اولیه، امروز (۲۸ آبان ۱۴۰۴) حوالی ساعت ۱۵:۵۴ در مسیر شمال به جنوب اتوبان امام علی، تقاطع گلشن دوست و مقابل ایستگاه بی‌آرتی فدک، حادثه‌ای رخ داد که در آن تعدادی موتورسیکلت واژگون شدند.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در توضیحات تکمیلی این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حادثه که در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) (لاین کندرو) رخ داد، به دلیل ریختن گازوئیل به دلایل نامعلوم روی زمین بود و موجب واژگونی ۲ دستگاه موتورسیکلت شد.

وی گفت: این حادثه در محدوده قبل از خیابان گلشن دوست رخ داد، خوشبختانه هیچ‌کدام از موتورسواران آسیب ندیدند و پس از وقوع حادثه، آنها محل را ترک کردند.

وی افزود: پس از اطلاع رسانی و بررسی دقیق، همکاران پلیس راهور تهران بزرگ بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و کارشناسان پلیس راهور پایتخت و تیم آتش نشانی با استفاده از خاک کنار بزرگراه، اثرات گازوئیل ریخته شده را از سطح زمین از بین می‌برند تا از بروز خطرات بعدی جلوگیری شود و در حال حاضر مسیر برای تردد مشکلی ندارد.