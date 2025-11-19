«سینما نایسر سنندج» پیوند فرهنگ و عدالت؛ سینمایی در دل یک پروژه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دل استان کردستان، جایی که همواره فرهنگ، هنر و طبیعت با هم تداخل پیدا کردهاند، پروژهای فرهنگی در حال شکلگیری است که میتواند به نقطه عطفی برای تحولات فرهنگی در غرب کشور تبدیل شود.
سینما نایسر، در قلب مجموعه فرهنگی نایسر، به عنوان یکی از زیرساختهای این پروژه بزرگ، قرار است دروازهای نو برای دسترسی به هنر سینما در منطقهای که تا پیش از این از این امکان محروم بود، فراهم آورد.
سینما نایسر، که از اواسط آبانماه ۱۴۰۴ کار خود را آغاز کرده است، به عنوان یکی از جدیدترین پروژههای فرهنگی استان کردستان شناخته میشود.
این سینما در مجاورت شهرستان سنندج و در یک مجموعه فرهنگی منحصر به فرد واقع شده که هدف آن پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری ناحیه منفصل شهری سنندج است.
پروژهای که به گفته کارشناسان، نه تنها در حوزه سینما، بلکه در سایر زمینههای فرهنگی نیز تأثیرات گستردهای خواهد داشت.
پشت پرده تجهیز و افتتاح سینما نایسر
فرآیند تجهیز این سینما از اواخر مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از انجام تستهای اولیه، به صورت رسمی از اواسط آبانماه در دسترس عموم قرار گرفت.
سالنهای سینمای نایسر با ظرفیتهای ۹۱ نفر و ۳۱ نفر طراحی شدهاند و قرار است محلی برای نمایش فیلمهای روز سینما و برگزاری رویدادهای فرهنگی مختلف باشند.
سینما نایسر بخشی از یک مجموعه فرهنگی بزرگتر است که پیشتر در آبانماه ۱۴۰۲ به طور رسمی افتتاح شده و شامل سالنهای مطالعه، کتابخانه، مجموعه ورزشی، کارگاههای آموزشی و واحدهای اداری است در حالی که اغلب پروژههای فرهنگی در کلانشهرها به چشم میآید، پروژه سینما نایسر به عنوان یک استثنا در منطقهای کمتر توسعهیافتهتر از نظر زیرساختهای فرهنگی، طرحریزی شده است.
در واقع، هدف اصلی مؤسسه بهمن سبز از راهاندازی این سینما، فراهم کردن فرصتی برای ساکنان منطقه بهویژه جوانان و خانوادهها برای دسترسی به هنر و فرهنگ است.
به گفته مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز، این سینما به عنوان یک «گوهر درخشانی» در دل یک مجموعه فرهنگی خواهد درخشید و میتواند بستری مناسب برای توسعه عدالت فرهنگی در منطقه فراهم کند.
هادی اسماعلی درباره این پروژه گفت: راهاندازی سینما نایسر در غرب کشور برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که زمینههای توسعه عدالت فرهنگی در این منطقه را فراهم میکند و سینما نایسر بهعنوان یک پروژه فرهنگی میتواند دروازهای به سوی آیندهای روشنتر برای این منطقه باشد.
تأثیرات فرهنگی سینما نایسر بر جامعه محلی
مدیر امور سینماهای بهمن سبز در استان کردستان، در خصوص فرآیند اجرایی این پروژه بیان کرد: هدف ما از ابتدا این بود که سینما نایسر بهعنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه فرهنگی نایسر عمل کند و محلی برای پیوند فعالیتهای فرهنگی در این منطقه باشد و با توجه به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی منطقه، سعی کردیم تا بهرهبرداری از سینما بهگونهای باشد که هویت اجتماعی منطقه را نیز به نمایش بگذارد.
حیدر مرادی افزود: در این مسیر، تلاشهای بسیاری صورت گرفته تا سینما نایسر به محلی برای جذب حداکثری خانوادهها و به ویژه جوانان منطقه تبدیل شود.
وی تصریح کرد: این سینما نه تنها فضایی برای تماشای فیلمها، بلکه محلی برای برگزاری جشنوارههای فرهنگی، نمایش فیلمهای مستند، سینمای کودک و رویدادهای ویژه خواهد بود و بدین ترتیب، سینما نایسر میتواند به یک پاتوق فرهنگی و مکانی برای ارتباط اجتماعی تبدیل شود که در آن، علاقهمندان به هنر، سینما و فرهنگ گرد هم میآیند.
از سوی دیگر، سینما نایسر برای نخستینبار امکانات سینمایی با استانداردهای روز را در اختیار شهروندان ناحیه منفصل شهری سنندج قرار داده است و این موضوع میتواند برای بسیاری از اهالی این منطقه که تاکنون از دسترسی به سینما محروم بودند، فرصتی طلایی به حساب آید.
پروژه فرهنگی نایسر؛ یک گام بزرگ در راه عدالت فرهنگی
اما سینما نایسر تنها یک سالن نمایش فیلم نیست؛ این سینما تنها یکی از اجزای یک پروژه فرهنگی ملی است که از سال ۱۴۰۰ با هدف ارتقای سطح فرهنگی منطقه آغاز به ساخت کرده است.
مجموعه فرهنگی نایسر، که در واقع یکی از بزرگترین پروژههای فرهنگی در استان کردستان بهشمار میرود، دارای امکانات گستردهای است که علاوه بر سینما شامل سالن مطالعه، کتابخانه، مجموعه ورزشی، کارگاههای آموزشی و واحدهای اداری میباشد.
این مجموعه با هدف پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری ناحیه منفصل شهری سنندج ساخته شده است و یکی از اهداف اصلی این پروژه، ایجاد فضایی برای ارتقای فرهنگ عمومی، آموزش، ورزش و فعالیتهای اجتماعی در این منطقه بوده و سینما نایسر، به عنوان بخشی از این مجموعه، در این راه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
مجموعه فرهنگی نایسر، به عنوان یک پروژه ملی، میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد که با کمبود زیرساختهای فرهنگی مواجه هستند و این پروژه با رویکردی جامع، همزمان به ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد.
چشمانداز آینده سینما نایسر
با راهاندازی سینما نایسر، امیدهای زیادی به تحولات فرهنگی در منطقه زنده شده است و در سالهای آینده، این سینما میتواند با برنامههای متنوع و رویدادهای فرهنگی، جایگاه خود را بهعنوان یکی از مراکز اصلی فعالیتهای فرهنگی در کردستان تثبیت کند.
سینما نایسر بهطور قطع میتواند نقش مهمی در معرفی سینمای ایرانی و جهانی به مخاطبان منطقه ایفا کند و با برگزاری جشنوارههای سینمایی، کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی، به فضایی برای تبادل ایدهها و فرهنگها تبدیل شود.
سینما نایسر، در کنار سایر امکانات مجموعه فرهنگی نایسر، به تدریج تبدیل به کانونی برای فعالیتهای فرهنگی و هنری در غرب کشور خواهد شد و این اقدام بزرگ میتواند الگویی برای توسعه زیرساختهای فرهنگی در دیگر مناطق کشور باشد.
