مجتمع فرهنگی هنری نایسر امیدی نو برای احیای زندگی فرهنگی در سنندج

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: نایسر، یکی از پرجمعیتترین نواحی منفصل شهری سنندج، سالهاست که با کمبود زیرساختهای فرهنگی و هنری دست به گریبان است.
این منطقه که جمعیتی نزدیک به یکصد هزار نفر را در خود جای داده، در عین بزرگی، از نظر امکانات فرهنگی و اجتماعی در محرومیت عمیقی قرار داشت.
اخیراً تکمیل طرح مجتمع فرهنگی نایسر و واگذاری آن به حوزه هنری استان کردستان موجب شد تا انجام اقدامات فرهنگی در این منطقه رقم بخورد و نویدبخش فعالیتهای گسترده فرهنگی و هنری برای مردم باشد.
احداث مجتمع فرهنگی هنری نایسر در دستور کار سازمان بازآفرینی شهری
رئیس حوزه هنری کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت موجب شد که طرح احداث مجتمع فرهنگی هنری اجتماعی نایسر در دستور کار سازمان بازآفرینی شهری قرار گیرد.
اسعد فرهادی بیان کرد: این پروژه از حدود هشت سال پیش کلید خورد اما روند تکمیل آن با مشکلات متعددی روبهرو شد و اگرچه در سال ۱۴۰۲ با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی به صورت رسمی افتتاح شد، اما بهرهبرداری واقعی از آن تا هفته دولت امسال به تأخیر افتاد.
وی خاطر نشان کرد: دلیل اصلی این تأخیر، باقی ماندن نواقصی همچون تأمین آب، گاز، تلفن، برق و نصب آسانسور بود.
فرهادی در این زمینه توضیح میدهد: یکی از اولویتهای حوزه هنری از ابتدا پیگیری وضعیت این مجتمع بود و با این حال، به دلیل محدودیتهای قانونی، امکان تأمین هزینه برای کل ساختمان را نداشتیم و فقط توانستیم بخش مربوط به سینما را پوشش دهیم اما خوشبختانه با همراهی استاندار و مسئولان استانی، اعتبارات لازم برای رفع نواقص تأمین شد و حالا شاهد بهرهبرداری کامل از این مجموعه هستیم.
مجتمعی برای همه نهادهای فرهنگی و مردم
رئیس حوزه هنری کردستان تصریح کرد: اکنون با تجهیز کامل بخش سینما و فراهم شدن امکان اکران فیلم، نایسر صاحب نخستین پایگاه جدی برای فعالیتهای فرهنگی و هنری شده است.
وی اذعان کرد: این مجتمع تنها به نمایش فیلم محدود نیست؛ بلکه با انتشار فراخوان، کلاسهای آموزشی در رشتههایی چون نقاشی، تئاتر، سرود، فیلمسازی و سیاهقلم نیز آغاز شده و علاقهمندان در حال ثبتنام و شرکت در دورههای آموزشی هستند.
رئیس حوزه هنری کردستان با تاکید بر نقش این مجموعه در تغییر چهره فرهنگی منطقه، میگوید: این مکان متعلق به همه مردم و همه نهادهای فرهنگی است. درب مجتمع به روی تمامی دستگاهها برای برگزاری برنامههای فرهنگی باز است و از مشاوره و آموزش گرفته تا ارتقای فرهنگ شهروندی، فرهنگ سلامت، هنر و سواد رسانهای، ما آماده همکاری با نهادهای مختلف هستیم.
وی معتقد است این مجتمع میتواند محلی برای همگرایی نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان باشد؛ جایی که در آن برنامهها و رویدادهای متنوع به شکل منظم و هدفمند برگزار شوند و فرصتی برابر برای مشارکت عمومی فراهم آید.
اولویت با آموزش، استعدادیابی و تولید هنر
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود به تعرفه پایین خدمات اشاره کرده و یادآور میشود: تمام تلاش ما این است که هزینههای ارائه خدمات در این مجتمع حداقلی باشد و درآمدهای حاصل نیز صرف نگهداری مجموعه و پرداخت حقالزحمه اساتید خواهد شد و به این ترتیب، هیچ مانعی برای حضور علاقهمندان وجود نخواهد داشت.
وی همچنین مسئولیت اصلی نهادهای فرهنگی را آموزش و ارتقای سطح سواد، تخصص و توانمندیهای نسل جوان میداند و تاکید میکند: استعدادیابی و رساندن هنرمندان به سطح مطلوب، وظیفهای مشترک میان حوزه هنری، اداره کل ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری و دیگر دستگاههای مرتبط است.
با بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی هنری اجتماعی نایسر، امید تازهای در دل مردم این منطقه شکل گرفته است. مجموعهای که میتواند هم به پرورش نسل جدیدی از هنرمندان بیانجامد و هم به ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک کند.
امروز نایسر میتواند با برخورداری از چنین زیرساختی، به نقطهای تازه در نقشه فرهنگی کردستان تبدیل شود، نقطهای که نهتنها میتواند استعدادهای پنهان جوانان را شکوفا کند، بلکه با ایجاد همبستگی اجتماعی، گامی بزرگ در مسیر توسعه متوازن استان به شمار میآید.
