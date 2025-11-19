به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در اختتامیه دومین رویداد «جام رسانه امید» با اشاره به شرایط مالی شهرداری در ابتدای دوره مدیریت خود و مقایسه با وضع فعلی شهرداری، گفت: بدهیهای سنگین بانکی و تعهدات تسویه شده و بودجه عمرانی شهرداری جهشی بیسابقه داشته است.
وی افزود: وقتی در مجموعه شهرداری در مردادماه ۱۴۰۰ وارد شدیم، پیغامی از شهردار قبل دریافت کردیم که شهردار فقط ۱۸ روز برای اداره شهر میتواند دوام بیاورد و علت اصلی آن بدهیهای سنگین شهر بود. بنده به عزیزی که باتجربهترین فرد در شهرداری تهران بود مراجعه کردم، او گفت: «شما سر سال زمین میخورید.» در واقع تجربهای ۱۲ سال شهردار بودن وی و وضعیتی که شهرداری داشت، نشان میداد که امکان اداره شهر وجود نداشت.
شهردار تهران اظهار کرد: برای مقایسه عملکرد، ما در این مدت، بدهیهای شهرداری و بدهیهای بانکی را کلاً تسویه کردیم؛ شهرداری در آن زمان ۸۳.۳ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که هماکنون عمده آن تسویه شد.
زاکانی با اشاره به آمارهای رشد منابع مالی شهرداری تاکید کرد: طبق آمار و ارقام، نظیر چنین جهش منابع و اعتباری در سالهای قبل وجود نداشته است. به عنوان مثال، بودجه ما در سال ۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، درحالیکه بودجه امسال ۲۳۱ هزار میلیارد تومان است که حدود هشت برابر شده است. عمده این بودجه، بودجه عمرانی است؛ به طوری که ۶۳ تا ۶۴ درصد بودجه ما به زیرساختها و عمران اختصاص دارد، درحالیکه مثلاً در آموزش و پرورش، این میزان حدود ۲ درصد است. این آمارها را اعلام کردم تا بگویم پیشبینیهایی که برخی انجام میدهند، ممکن است در عمل با یک مسیر صحیح به مسیر دیگری هدایت شود و یک پیشبینی جدیدی ایجاد کند.
