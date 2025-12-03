به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ آئین قرعه‌کشی «خوش‌حسابان عوارض شهرداری تهران» در برج میلاد تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، در این آئین علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به وابستگی تاریخی بودجه کشور به نفت، تاکید کرد: دوری از نفت و تکیه بر مالیات به تنهایی نمی‌تواند مشکل اقتصاد را حل کند مگر آنکه این امر با مشارکت واقعی مردم همراه باشد

وی با بیان اینکه از دیرباز بودجه کشور به درآمدهای نفتی گره خورده است، افزود: از وقتی که نفت در ایران کشف شد، بودجه نیز پیوستگی به نفت پیدا کرد و هزینه‌ها مبتنی بر فروش نفت قرار داده شد. اما در سال‌های اخیر با بروز مشکلات، دولت‌ها به سمت جدایی بودجه از نفت رفتند و توجه دولت در تأمین منابع بیشتر به مالیات جلب شد.

وی تاکید کرد: وقتی در کشوری سرعت رشد اقتصادی بالا می‌رود و تولید شکل می‌گیرد، دولتمردان به فکر دریافت منابع می‌افتند. اما اگر پیکر اقتصاد فعال نباشد و دچار سکته اقتصادی شود، عملاً در بخش مالیات هم دچار مشکل خواهیم شد.

زاکانی با اشاره به یک چالش مهم، افزود: لذا دوری از نفت و توجه به مالیات در بودجه خوب است، اما بدون تغییر در ترکیب اقتصاد، شرایطی رقم می‌خورد که این مالیات از جیب کارمندان و کسبه خرد می‌رود. اما کسانی که باید اساس مالیات را پرداخت کنند، معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرند.

شهردار تهران راه‌حل اصلی را «مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور» دانست و گفت: هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه ما مردم را شریک در اقتصاد و منابع کشور بکنیم؛ در این شراکت، مردم هم باید سهمی از بهره‌مندی از منابع، به ویژه منابع انرژی داشته باشند و هم در شراکت با دولت، امکان تبدیل تلاطم اقتصادی به مسیر رشد، شکوفایی و پیشرفت را فراهم کنند.

وی افزود: اگر میدان فراهم شود و برای مردم تضمین کنند که سود معقولی از شراکتشان می‌برند که سقف آن هم با توجه به شرایط کشور و نوع مشارکت تعیین می‌شود، آنگاه مردم می‌توانند در موضوعات مختلف سرمایه‌گذاری کنند و سود ببرند. خصوصاً آنکه نقدینگی موجود در جامعه ما حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است.

زاکانی تاکید کرد: با توجه به این سرمایه ما در شهرداری باید فکر کنیم چه مشارکتی می‌توانیم با مردم بکنیم که مردم سود کنند و سایر دستگاه‌ها نیز باید بیندیشند چه پروژه‌هایی می‌توانند با مشارکت مردم تعریف کنند تا میدان برای سرمایه گذاری شهروندان فراهم شود.

شهردار تهران در پایان به حجم بالای سرمایه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: میزان منابعی که دست ایرانیان خارج از کشور هست، ۲۰۰۰ میلیارد دلار است. این عدد ماورایی و بزرگ است. اگر امکان و تضمین سرمایه‌گذاری برای ایرانیان خارج از کشور فراهم باشد در مدت زمان کوتاهی یک افق جدید اقتصادی برای کشور ایجاد می‌شود.