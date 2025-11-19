به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی امور اتباع، امروز چهارشنبه به ریاست اسکندر مؤمنی وزیر کشور و با حضور اعضا و نمایندگان دستگاههای عضو، در وزارت کشور برگزار شد.
در پایان این جلسه، مؤمنی با اشاره به موضوعات بررسیشده در این جلسه، گفت: گزارشی از اقدامات صورتگرفته در سال جاری ارائه شد. بیش از یکمیلیون و پانصد هزار نفر از اتباع در سال جاری به کشورشان بازگشتهاند که حدود ۷۰ درصد آنان خودمعرف بودهاند. این موضوع در بخشهای عمومی جامعه، از جمله حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، اثرات خود را نشان داده و اقدام بسیار بزرگی بوده است.
وی افزود: این به معنای آن نیست که ما ارزیابی، بازنگری و آسیبشناسی مجدد نداشته باشیم. تصمیم گرفته شد که همه دستگاهها در حوزههای خود، این ارزیابی و آسیب شناسی انجام دهند.
وزیر کشور با بیان اینکه ما با کشورهای همسایه و بهویژه افغانستان اشتراکات تاریخی فراوانی داریم، تصریح کرد: بسیاری از اتباعی که در ایران هستند به اقتصاد کشور کمک میکنند و در کنار هموطنان زندگی میکنند، اما شرایط کشور اجازه نمیدهد بیش از این پذیرش مهمان داشته باشیم.
مؤمنی خاطرنشان کرد: طبیعی است که مقررات باید بهگونهای باشد که ورود هر تبعه خارجی با سازوکار قانونی انجام شود، کمااینکه در همه دنیا نیز همینگونه است. در این مدت کار بزرگی انجام شده و من از همه دستگاههایی که همکاری کردند تشکر میکنم.
وی اظهار کرد: یکی از تصمیمهای جدیدی که امسال گرفته شد و امروز نیز مورد تأکید قرار گرفت، موضوع «ویزای کار» است. بسیاری از اتباع خارجی در ایران اشتغال دارند، اما آمار دقیقی وجود ندارد و حتی هویت برخی از آنان نیز مشخص نیست، چون بهصورت مجاز وارد کشور نشدهاند.
وزیر کشور افزود: مقرر شد که بدون لطمه به تولید و در مشاغلی که وزارت کار تعریف میکند و ایرانیها در آن حضور ندارند، ویزای کار صادر شود. به این ترتیب حضور اتباع در حوزه کار سامان خواهد یافت و مشخص میشود هر کارفرما چه تعداد نیروی کار نیاز دارد و به همان میزان ویزای کار صادر میشود.
مؤمنی با بیان اینکه امسال با همکاری همه دستگاهها شروع خوبی در زمینه بازگرداندن اتباع داشتیم، بیان کرد: اگر بخواهم بهصورت موردی اشاره کنم، در حوزه آموزشوپرورش، اقتصاد و امنیت و کاهش جرایم، این اقدامات تأثیرات قابلتوجهی داشته است. دستگاهها امروز گزارش دادند که در حوزه اقتصادی و در تراکنش نان، آخرین آمار نشان میدهد که ۶ درصد تراکنش نان کمتر شده که البته میزان مصرف اتباع در هر تراکنش بیشتر است. در حوزه آموزشوپرورش نیز ظرفیت تعداد قابلتوجهی از کلاسها آزاد شدهاست.
مؤمنی تاکید کرد: این طرح با قوت استمرار خواهد داشت؛ البته بازنگری، آسیبشناسی و ارزیابی نیز حتماً انجام میشود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، رفع خواهد شد. ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اتباع این بود که این طرح موفق بوده است و براساس نظرسنجیهای متعدد، بیش از ۸۰ درصد ایرانیها اعلام کردهاند که این طرح خوب است و باید استمرار داشته باشد.
