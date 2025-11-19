  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

۵۰ هزار واحد مسکن برای محرومان در کشور ساخته می‌شود

ساری- نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن متعهد شده ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان را در سراسر کشور طی سه سال آینده احداث کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح ۱۶۱ هزارمین واحد مسکن روستایی استان مازندران افزود: نهضت ساخت مسکن روستایی یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و بنیاد مسکن در چهار دهه گذشته نقش مهمی در مقاوم‌سازی واحدهای روستایی و افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها ایفا کرده است.

وی با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در نهضت ملی مسکن افزود: بیش از نیمی از ساخت‌وسازهای این طرح ملی توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود و تاکنون حدود ۲۱۸ هزار واحد در کشور در حال ساخت است. این روند باید با تلاش مسئولان استانی و نمایندگان در سال‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن اعلام کرد: بنیاد مسکن متعهد شده است ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان را طی سه سال در سراسر کشور احداث کند که سهم استان مازندران ۱۴۰۰ واحد است و ان‌شاءالله در بازه سه‌ساله تکمیل خواهد شد.

حجت الاسلام روحانی‌نژاد با بیان اینکه بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های ملی دولت همراه و هم‌قدم است، افزود: در نهضت ملی مسکن، ساخت ۳۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده و بخش مهمی از آن وارد مرحله اجرا شده است. افتتاح ۱۶۱ هزارمین واحد مسکن روستایی مازندران نمونه‌ای از موفقیت‌های بنیاد در توانمندسازی سکونتگاه‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

وی در پایان بر ضرورت شتاب در اجرای پروژه‌های مسکن محرومان و استمرار حمایت از خانوارهای فاقد مسکن تأکید کرد و گفت: احداث این واحدها علاوه بر تأمین سرپناه، زمینه‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاها را نیز فراهم می‌کند و نقش بنیاد مسکن در تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی برجسته است.

