به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانی نژاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح ۱۶۱ هزارمین واحد مسکن روستایی استان مازندران افزود: نهضت ساخت مسکن روستایی یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و بنیاد مسکن در چهار دهه گذشته نقش مهمی در مقاومسازی واحدهای روستایی و افزایش تابآوری سکونتگاهها ایفا کرده است.
وی با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در نهضت ملی مسکن افزود: بیش از نیمی از ساختوسازهای این طرح ملی توسط بنیاد مسکن انجام میشود و تاکنون حدود ۲۱۸ هزار واحد در کشور در حال ساخت است. این روند باید با تلاش مسئولان استانی و نمایندگان در سالهای آینده شتاب بیشتری بگیرد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن اعلام کرد: بنیاد مسکن متعهد شده است ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان را طی سه سال در سراسر کشور احداث کند که سهم استان مازندران ۱۴۰۰ واحد است و انشاءالله در بازه سهساله تکمیل خواهد شد.
حجت الاسلام روحانینژاد با بیان اینکه بنیاد مسکن در اجرای طرحهای ملی دولت همراه و همقدم است، افزود: در نهضت ملی مسکن، ساخت ۳۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده و بخش مهمی از آن وارد مرحله اجرا شده است. افتتاح ۱۶۱ هزارمین واحد مسکن روستایی مازندران نمونهای از موفقیتهای بنیاد در توانمندسازی سکونتگاههای روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
وی در پایان بر ضرورت شتاب در اجرای پروژههای مسکن محرومان و استمرار حمایت از خانوارهای فاقد مسکن تأکید کرد و گفت: احداث این واحدها علاوه بر تأمین سرپناه، زمینههای توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاها را نیز فراهم میکند و نقش بنیاد مسکن در تحقق عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی برجسته است.
نظر شما