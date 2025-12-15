به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دوشنبه با حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست که مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه نیز حضور داشت، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مسکن محرومان و پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقشار کم‌برخوردار، اجرای برنامه احداث هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومان استان را اقدامی مؤثر در کاهش مشکلات معیشتی و تحقق عدالت اجتماعی دانست و خواستار تسریع در روند اجرای این طرح شد.

در ادامه این نشست اعلام شد برای خانوارهای محروم ساکن روستاها، زمین و تسهیلات بانکی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان و کارمزد پایین پیش‌بینی شده است تا فرآیند ساخت و تأمین مسکن برای این خانوارها با سهولت بیشتری انجام شود.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه را در دستور کار دارد که این واحدها در مراحل مختلف اجرا از پی‌کنی تا نازک‌کاری قرار دارند.

حبیبی هدف از این دیدار را پیگیری توافقات سفر دو ماه پیش رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن به کرمانشاه عنوان کرد و افزود: تمرکز اصلی این نشست بر تحقق تعهدات انجام‌شده، به‌ویژه در حوزه مسکن محرومان و تسریع در اجرای پروژه‌ها بوده است.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه، بر تداوم حمایت بنیاد مسکن از برنامه‌های تأمین مسکن محرومان و اجرای طرح‌های مصوب در استان تأکید کرد.