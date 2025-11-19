https://mehrnews.com/x39DMy ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ کد خبر 6662213 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ پنجره مهر؛ برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد جنرال ارومیه- همزمان با ایام فاطمیه، مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد جنرال ارومیه برگزار شد. دریافت 97 MB کد خبر 6662213 کپی شد مطالب مرتبط نوبخت: سوگواره یاس نبوی در ۱۰ بقاع متبرکه آذربایجان غربی برگزار می شود آیین تشییع شهید گلگون کفن فاطمی در ساوه باقرزاده: مادحان اهل بیت (ع) چراغ دین را روشن نگه داشتهاند برچسبها ایام فاطمیه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
نظر شما