طالبی: دولت درآمدهای مالیات را به پروژه های حوزه سلامت اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، چهارشنبه شب در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد اظهار کرد: در استان کرمان پنج دانشگاه علوم پزشکی فعال است و با وجود کمبود فضای فیزیکی بیمارستانها، تجهیزات و همچنین کمبود کادر درمانی و پرستاری بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، تلاش مجموعه بهداشت و درمان بر ارائه خدمات مطلوب به مردم متمرکز است.
وی ادامه داد: شاید کمتر استانی به اندازه کرمان دارای پروژههای نیمهتمام بیمارستانی باشد؛ از مرکز استان تا نقاط مختلف، پروژههای متعددی وجود دارد که برخی از آنها سالها بلاتکلیف ماندهاند.
وی با اشاره به فعال شدن برخی پروژههای متوقفشده پس از سالها، افزود: این طرحها نیازمند توجه ویژه وزارت بهداشت هستند.
طالبی، با بیان اینکه استان کرمان و نمایندگان تمام توان خود را برای تأمین منابع مالی پروژههای حوزه سلامت بهکار گرفتهاند، اعلام کرد: از محل معادن ۴۰۰ میلیارد تومان، از اعتبارات استانی ۲۷۸ میلیارد تومان، از بند ملی ۴۳۸ میلیارد تومان و ۴۰ میلیارد تومان دیگر اختصاص یافته است که در مجموع یک هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان برای پروژههای بهداشتی و درمانی استان کرمان در نظر گرفته شده و انتظار میرود این حجم پروژهها و کمبودهای موجود مورد حمایت قرار گیرد.
استاندار کرمان با اشاره به فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه درمان استان کرمان گفت: بیمارستانها و پروژههای درمانی مختلف در حال اجرا است و در زمینه خدمات نوین پزشکی نیز اقدامات قابل توجهی انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه کرمان میتواند به یکی از قطبهای درمانی کشور و جنوب شرق تبدیل شود اظهار داشت: پروژههای بزرگ با حمایت وزارت بهداشت و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و خیرین دنبال خواهد شد.
مقام عالی دولت در استان کرمان افزود: بخشی از مردم برای دریافت خدمات پزشکی به سایر استانها مراجعه میکنند، در حالی که با ظرفیتهای موجود در کرمان این موضوع توجیهی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه اراده ما بر تغییر این وضعیت است و اقداماتی برای افزایش اعتماد مردم به بخش سلامت استان کرمان در حال اجراست افزود: یکی از راهبردهای توسعه استان کرمان، گردشگری سلامت است که بهطور جدی پیگیری میشود.
طالبی، با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان کرمان گفت: کرمان بزرگترین استان کشور در قلب جنوب شرق است و با توجه به وقوع حوادث طبیعی متعدد، ایجاد انبار استراتژیک شناور دارو و تجهیزات پزشکی در استان ضروری بوده تا بتواند بهعنوان پشتیبان منطقه خدمات ارائه دهد.
وی اظهار کرد: در استان کرمان با پرسشهایی جدی مواجه هستیم؛ برای مثال در شهرستان بم سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده خودرو سازیها به دولت پرداخت میشود، اما بیمارستان این شهرستان برای تکمیل، کمتر از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
طالبی، افزود: دولت باید درآمدهای حاصل از مالیات را از طریق سازوکارهای قانونی برای تأمین اعتبار پروژههای اولویتدار، بهویژه در حوزه سلامت، اختصاص دهد.
