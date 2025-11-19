هاشمیان: ۶۰ درصد ناوگان آمبولانس اورژانس استان کرمان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشمیان، چهارشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد گفت: حضور وزیر بهداشت مایه قوت قلب همه دانشگاه‌های استان کرمان بوده و اقدامات انجام شده در این دوره وزارت بهداشت مثال زدنی است.

وی با بیان اینکه رایزنی با رهبری و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی دانشگاه‌ها را از شرایط بحرانی نجات داد افزود: برنامه نظام ارجاع و خانواده اقدامات خوبی بوده که در حال انجام است.

وی ادامه داد: مصوبه سال جاری برای پرداخت بدهی دانشگاه‌ها از طریق سهام دولتی اتفاق بی سابقه‌ای بود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: استاندار کرمان از حوزه سلامت درک بالایی دارد که شاهد مثال آن تخصیص یک چهارم از حقوق دولتی معادن کرمان به حوزه سلامت است که نتایج مهمی را در ارتقا کیفیت ارائه خدمات سلامت به مردم در پی خواهد داشت.

هاشمیان، گفت: ما در استان کرمان مشکلات جدی در حوزه سلامت همچون سواد سلامت، پیشگیری از بیمارهای غیر واگیر، دیابت، فشار خون، چاقی و سلامت دهان و دندان و… داریم.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان طولانی‌ترین راه‌های کشور را دارد و تصادفات ما نرخ قابل توجهی دارد افزود: پویش نه به تصادف و فرهنگ سازی برای پیشگیری از بروز تصادفات، نیاز به احیا شدن در استان کرمان دارد.

هاشمیان، با بیان اینکه استان کرمان ۶۰ درصد فرسودگی در ناوگان آمبولانس دارد گفت: رفع تراز منفی ماهیانه دانشگاه‌های علوم پزشکی به مداخله جدی نیاز دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: دانشگاه‌ها برای اعضای هیأت علمی بالینی فاقد جاذبه شده است و به اصلاح تعرفه‌ها نیاز داریم.



وی افزود: بیمارستان شفا شهر کرمان بزرگترین پروژه عمرانی جنوب شرق کشور است و کم بودن اعتبارات ملی این پروژه سبب کندی فرایند ساخت آن شده است.