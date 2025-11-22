استاندار کرمان: مزار شهید سلیمانی، نگین ویژه گردشگری- زیارتی کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در گفتگو با رادیو ایران با اشاره به انتخاب شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: استان کرمان برخوردار از ظرفیت‌های بالای حوزه گردشگری است و بالاترین میزان آمار ثبت شده جهانی را در بناهای تاریخی و گردشگری دارد.

وی از روستا، باغ، قنات، ارگ و دیگر آثار ثبت جهانی در استان کرمان نام برد و گفت: کرمان در رتبه‌بندی گردشگری کشور جایگاه مناسبی ندارد، در حالی که در گذشته و در مقطع زمانی؛ جایگاه بسیار خوبی در گردشگری داشته است، اما به دلایل مختلف با بی‌توجهی که به گردشگری شده، کرمان این جایگاه را از دست داد.

استاندار کرمان تصریح کرد: برنامه استان با شعار "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵" را برای شناخت بیشتر مردم ایران و دنیا به ظرفیت‌های خوب گردشگری استان کرمان طراحی کردیم.

طالبی، ابراز امیدواری کرد که با برگزاری رویدادهای مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۵، زمینه برای حضور گردشگران داخلی و خارجی در کرمان فراهم شود.

وی افزود: مطمئناً با ظرفیت‌های خوبی که در استان کرمان وجود دارد، رونق خوبی را در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری شاهد خواهیم بود.

مزار شهید سلیمانی، نگین منطقه ویژه گردشگری- زیارتی کرمان

استاندار کرمان به طرح گردشگری مذهبی با محوریت گلزار شهدای شهر کرمان نیز اشاره داشت و اضافه کرد: یکی از کانون‌های جذب گردشگری مذهبی و زیارتی در کرمان، مزار شهید سلیمانی است که مورد توجه مردم همه ایران با هر سلیقه و گفتمانی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مزار شهید سلیمانی، کانون منطقه ویژه تاریخی - زیارتی با بناهای متعدد در شعاع چند کیلومتری از جمله گلزار شهدا، جنگل پردیسان قائم، تله‌کابین، مجتمع گردشگری، قلعه اردشیر و قلعه دختر، گنبد جبلیه و تخت دریا قلی بیگ است.

طالبی، ادامه داد: مزار شهید سلیمانی را نگین این منطقه ویژه گردشگری -زیارتی می‌دانیم و بر این اساس برنامه‌ای را دنبال می‌کنیم که به عنوان منطقه استثنایی در کشور و برای آینده استان، صدور مجوزهای آن به خوبی پیش رود.

دیدار با سردار سلیمانی آرزوی همه بود

استاندار کرمان از ابعاد شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت و بیان کرد: در شورای راهبردی میراث فرهنگی کشور از دیدگاه شهید سلیمانی نقل شد که عنوان کرده بودند؛ «مرمت و رسیدگی به قلعه‌های تاریخی قلعه دختر و قلعه اردشیر کمتر از دفاع نیست»، که این سخن نوع نگاه شهید سلیمانی را به میراث فرهنگی و ضرورت اهتمام همه دستگاه‌ها برای حفظ آن را نشان می‌دهد.

طالبی، گفت: شهید سلیمانی، شخصیت نظامی برخوردار از ابعاد مختلف انسانی است که در مسائل سیاسی و اجتماعی اهل عدالت و موازنه بود و در استان کرمان بیشتر و بهتر این خصوصیات اخلاقی را درک کردم.

وی افزود: نوع رفتار، گفتار و منش سردار سلیمانی به گونه‌ای بود که همه مردم فارغ از رنگ‌ها و تعلقات و سلایق، ایشان را دوست داشتند و دیدار با ایشان آرزوی همه بود و با خبر شهادت وی این حسرت به دل من ماند که نتوانستم از نزدیک وی را ببینم.

مهمترین درس قهرمان ملی، خدمت به مردم است

استاندار کرمان با اشاره به نامگذاری امروز به نام «روز قهرمان ملی» گفت: نگاه قهرمانان ملی ما به ویژه سردار سلیمانی به نیازها و مسائل مردم بود و دفاع از مردم و کیان کشور در درجه اول اهمیت برای آنها قرار داشت و همین موضوع باعث محبوبیت آنها شد.

طالبی، افزود: در استان کرمان همه می‌گویند و خاطره دارند که چگونه سردار سلیمانی در بین آنها و پیگیر مسائل آنها بود و این مهمترین درس برای همه کسانی است که می‌خواهند در مسیر قهرمان حرکت کنند.

وی عنوان کرد: اگر قرار است از قهرمانان ملی پیروی داشته باشیم، باید در مسیر اهداف و برنامه‌های نظام که ارتقای سطح زندگی مردم و توجه به خواسته‌های آنها است، حرکت کنیم و مردم احساس کنند که فردی از جنس خودشان برای آنها خدمت می‌کند.