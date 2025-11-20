محمدی: ۵ کتابخانه نهادی و یک کتابخانه سیار در دماوند فعال است

حسین محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت پنج کتابخانه نهادی، یک کتابخانه سیار در دماوند و عضویت بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر در این مجموعهها خبر داد.
محمدی در ادامه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با تبریک این هفته اظهار داشت: در حال حاضر پنج کتابخانه نهادی در شهرهای دماوند، آبسرد، کیلان و یک کتابخانه سیار برای روستاهای پرجمعیت فعال است و کتابخانه روستای سربندان نیز به دلیل نبود نیروی بومی موقتاً غیرفعال شده که مراحل جذب نیروی کارشناس آن در حال انجام است.
وی با اشاره به تعداد اعضای فعال کتابخانههای عمومی در دماوند افزود: حدود دو هزار و ۸۵۰ نفر عضو فعال کتابخانهها هستند و بیش از ۶۹ هزار نسخه کتاب در کتابخانههای دماوند موجود است که سالانه توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور به روزرسانی و منابع جدید خریداری و ارسال میشود.
رئیس کتابخانههای عمومی دماوند به برنامههای هفته کتاب اشاره کرد و گفت: زنگ مطالعه در مدارس، نشست نقد و بررسی کتاب، برگزاری محافل ادبی، کارگاههای قصهگویی، نقاشی و تصویرسازی برای کودکان و برنامههای ترویجی دیگر در این هفته اجرا شد.
محمدی با بیان اجرای طرح «قاصدک» برای تأمین منابع حوزه کودک و نوجوان اظهار داشت: منابع ویژه این گروه سنی تهیه و به کتابخانهها ارسال شده و از کودکان دعوت میکنیم از این منابع استفاده کنند.
وی درباره سرانه فضای کتابخانه در دماوند گفت: سرانه استاندارد فضای کتابخانه به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۸ مترمربع است، اما شهر دماوند وضعیت مطلوبی ندارد و تنها ۳۵۰ متر فضا برای جمعیت ۵۰ هزار نفری موجود است. امیدواریم با تکمیل پروژه نیمهتمام کتابخانه مهندس پیمان این کمبود جبران شود.
محمدی نقش خانوادهها و مدارس در گسترش فرهنگ مطالعه را مهم ارزیابی کرد و افزود: سه ضلع اصلی کتابخانه شامل منابع، فضا و کتابدار است و هماهنگی میان این سه عامل میتواند موجب افزایش جذب مخاطب شود.
رئیس کتابخانههای عمومی دماوند همچنین از فعالیت بیش از ۵۰ نویسنده در شهرستان خبر داد و گفت: کتابخانهها آمادگی دارند آثار نویسندگان محلی را دریافت و برای رونمایی و نقد و بررسی در برنامههای رسمی ارائه کنند.
وی درباره امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در دماوند نیز گفت: متولی این موضوع کتابخانههای عمومی نیست، اما در صورت همکاری نهادهای مسئول و ناشران، آمادگی واگذاری فضا برای برگزاری نمایشگاه کتاب در سطح دماوند را داریم.
محمدی در پایان از همراهی برگزارکنندگان برنامه قدردانی کرد و بر ضرورت حمایت مسئولان از توسعه زیرساختهای فرهنگی در دماوند تأکید کرد.
