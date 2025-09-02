علی اکبر قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، امروز به یکی از قطبهای فرهنگی استان تهران تبدیل شده است و کتابخانههای عمومی ری نقش محوری در ارتقای فرهنگ مطالعه دارند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی ری، در ادامه با اشاره به ظرفیتها و چالشهای موجود گفت: در حال حاضر ۱۸ باب کتابخانه عمومی در ری فعال است که از این تعداد، ۱۱ کتابخانه در مناطق شهری، ۶ کتابخانه در روستاها و یک کتابخانه سیار در حال خدمترسانی به شهروندان هستند.
وی افزود: کتابخانه سیار هر روز به دو روستا مراجعه کرده و خدمات امانت کتاب را به کودکان و نوجوانان ارائه میدهد.
قربانی با بیان اینکه مجموعه کتابخانههای عمومی ری دارای بیش از ۳۴۰ هزار نسخه کتاب و ۱۳ هزار عضو فعال است، گفت: این ظرفیتها سهم بسزایی در ارتقا فرهنگ عمومی و تقویت سرانه مطالعه در شهرستان دارند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی ری با تأکید بر اهمیت تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: در تمامی کتابخانهها بخش کودک و نوجوان فعال است و با در اختیار داشتن فضای مناسب، کتابهای متنوع، اسباببازی و برنامههای قصهگویی و جمعخوانی تلاش داریم نسلی آشنا با آموزههای دینی و فرهنگی پرورش دهیم.
وی همچنین به فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: برگزاری نشستهای نقد و رونمایی کتاب، مسابقات کتابخوانی، زنگ کتابخوانی در مدارس و جشنوارههایی مانند کتابخوانی رضوی بخشی از برنامههای فرهنگی کتابخانههای عمومی شهرستان ری است. در این مسیر همکاری نزدیکی با نهادهایی چون شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش داریم.
قربانی با اشاره به خدمات کتابخانه سیار بیان داشت: این خودرو مجهز به قفسههای کتاب است و در کنار مراکز فرهنگی روستاها همچون مساجد مستقر میشود و مورد استقبال مردم قرار گرفته است. در مناسبتهای ملی و مذهبی همچون دهه فجر و اربعین نیز این کتابخانه به شهروندان خدمات ارائه میدهد.
وی کمبود اعتبارات را یکی از مهمترین مشکلات کتابخانههای عمومی شهرستان عنوان کرد و افزود: برخی کتابخانهها نیازمند تعمیر و نوسازی هستند اما با وجود محدودیتها، تلاش شده خدمات مطلوبی به مردم ارائه شود. اخیراً بازسازی کتابخانه کوثر در محله بهشتی آغاز شده است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی ری در پایان با اشاره به سرانه کتابخانهای در این شهرستان گفت: سرانه کتابخانه نهادی در ری ۱.۲۹ درصد و سرانه عضویت ۳.۴۲ درصد است که این آمار بیانگر جایگاه مهم کتابخانهها در زندگی فرهنگی مردم شهرستان محسوب میشود.
