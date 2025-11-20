پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۹ آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: در تنگه هرمز، دریای عمان و سایر نقاط استان، شرایط جوی و دریایی آرامی حاکم است.
وی افزود: تنگه هرمز و دریای عمان آرام و برای رفت و آمدهای دریایی مساعد خواهد بود، اما دریا در نیمه غربی خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان، مواج میشود.
وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها صورت گیرد و شناورهای تجاری از رفت و آمد به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی تا پایان فردا، جمعه ادامه دارد.
مجتبی حمزه نژاد افزود: روز شنبه یکم آذر، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز پیش بینی میشود و بروز گردوغبار در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی گفت: از اوایل هفته آینده کاهش ۱ تا ۲ درجهای دما پیش بینی میشود.
