پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز شنبه دوازدهم مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز ظهر در مناطق دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش سرعت باد (جنوب غربی -شمال غربی) سبب متلاطم شدن دریا تا شب می‌شود، سرعت باد در جزایر غربی استان تا غرب تنگه هرمز به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج به ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی افزود: روزهای یک شنبه و دوشنبه با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در بعضی از نقاط شرقی و مرکزی استان نیز افزایش سرعت بادهای شمال شرقی با احتمال گردوغبار پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: احتمال کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در مناطق شرقی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با توجه به شکل گیری ناپایداری‌های جوی و دریایی در عرض‌های پایین (شمال اقیانوس هند) توصیه می‌شود از رفت و آمدهای دریایی به مناطق دور از ساحل دریای عمان خودداری شود.

به لحاظ دمایی، امروز و فردا در مناطق شرقی استان افزایش نسبی دما را داریم.