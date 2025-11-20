  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۶

مسئولان یزد در پایگاه های مقاومت بسیج حضور یافتند

یزد- در آستانه هفته مبارک بسیج، مسئولان بسیج شهرستان یزد با حضور در پایگاه‌های مقاومت بسیج، بر نقش کلیدی بسیجیان در حفظ اقتدار ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن هفته مبارک بسیج شامگاه چهارشنبه، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی، به همراه سیدجواد آقایی، فرماندار یزد، و سرهنگ حسین آزادی‌نژاد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم، از پایگاه‌های مقاومت بسیج علمدار کربلا و ولیعصر (عج) در حوزه مقاومت بسیج شهید سلیمانی بازدید به عمل آوردند.

این بازدید که با هدف ارج نهادن به مقام شامخ بسیجیان و گرامیداشت هفته بسیج صورت گرفت، با حضور در جمع بسیجیان و اعضای حلقه‌های صالحین همراه بود.

آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی، ضمن تبریک این هفته فرخنده، بسیجیان را عزت‌آفرینان و اقتدارآفرینان نظام مقدس جمهوری اسلامی توصیف کردند و از نقش بی‌بدیل آنان در حفظ دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آوردند.

در ادامه این برنامه، سیدجواد آقایی، فرماندار یزد، با ابراز تشکر از بسیجیان، از تلاش‌های بی‌وقفه و مخلصانه آنان در طول سال برای اعتلای عزت و افتخار ایران اسلامی قدردانی کرد.

سرهنگ حسین آزادی‌نژاد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم نیز ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک به تمامی بسیجیان سرافراز، به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان بسیج، مردم، اقتدار ملی اشاره کرد و بر اهمیت همبستگی ملی و حضور مردم در تمامی عرصه‌ها برای اقتدار و پیشرفت کشور تأکید ورزید.

این بازدیدها در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارتقا روحیه جهادی در میان بسیجیان انجام شد.

