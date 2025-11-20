مسئولان یزد در پایگاه های مقاومت بسیج حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن هفته مبارک بسیج شامگاه چهارشنبه، آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی، به همراه سیدجواد آقایی، فرماندار یزد، و سرهنگ حسین آزادینژاد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم، از پایگاههای مقاومت بسیج علمدار کربلا و ولیعصر (عج) در حوزه مقاومت بسیج شهید سلیمانی بازدید به عمل آوردند.
این بازدید که با هدف ارج نهادن به مقام شامخ بسیجیان و گرامیداشت هفته بسیج صورت گرفت، با حضور در جمع بسیجیان و اعضای حلقههای صالحین همراه بود.
آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی، ضمن تبریک این هفته فرخنده، بسیجیان را عزتآفرینان و اقتدارآفرینان نظام مقدس جمهوری اسلامی توصیف کردند و از نقش بیبدیل آنان در حفظ دستاوردها و ارزشهای انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آوردند.
در ادامه این برنامه، سیدجواد آقایی، فرماندار یزد، با ابراز تشکر از بسیجیان، از تلاشهای بیوقفه و مخلصانه آنان در طول سال برای اعتلای عزت و افتخار ایران اسلامی قدردانی کرد.
سرهنگ حسین آزادینژاد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم نیز ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک به تمامی بسیجیان سرافراز، به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان بسیج، مردم، اقتدار ملی اشاره کرد و بر اهمیت همبستگی ملی و حضور مردم در تمامی عرصهها برای اقتدار و پیشرفت کشور تأکید ورزید.
این بازدیدها در راستای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و ارتقا روحیه جهادی در میان بسیجیان انجام شد.
