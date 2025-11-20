به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی عصر پنجشنبه در نشست مدیران و مسئولان شهرستان یزد با محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود درآمد پایدار در دهیاری‌ها گفت: دهیاری‌ها برای تکمیل و به‌روزرسانی تجهیزات، خودروها و امکانات اداری وابسته به فرمانداری و برخی ادارات و حتی شهرداری‌ها هستند. این مسئله روند توسعه را کند کرده است.

وی افزود: این ناهماهنگی باید با مدیریت فرماندار و اراده مدیران دستگاه‌ها برطرف شود تا کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

امام جمعه محمد آباد و حومه شرقی یزد تأکید کرد: اگر خدای نکرده در این مناطق بحران‌هایی مانند سیل، زلزله یا آتش‌سوزی رخ دهد، مدیریت بحران با مشکل جدی مواجه می‌شود؛ مشخص نیست چه کسی با این حجم جمعیت مسئولیت اصلی را بر عهده می‌گیرد.

وی خواستار تسریع در ایجاد پاسگاه و نصب دوربین‌های امنیتی با مدیریت و به‌روزرسانی مناسب شد تا امنیت بخش ارتقا یابد.

امام جمعه محمد آباد و حومه شرقی یزد با اشاره به مراجعات فراوان مردم به بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: بخش مرکزی و اکرام‌آباد جمعیتی در حد چند شهر دارند اما هنوز امکانات و ساختار اداری آنها در سطح یک بخش است. این موضوع باعث سردرگمی مردم و فشار مضاعف بر دهیاران و بخشداری شده است.