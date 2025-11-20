هلشی: ۳۵۰ عنوان کتاب در ایلام چاپ شد

علی هلشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته کتاب فرصت مناسبی است تا هر فرد با مطالعه، دنیای تازه‌ای را تجربه کند و در همین راستا دو کتاب جدید در ایلام رونمایی شده است.

وی با اشاره به رونمایی این آثار اظهار داشت: یکی از کتاب‌ها در حوزه شعر کردی است که حاصل تلاش ۱۰ ساله شاعر بوده و اشعار آن در محافل ادبی همچون انجمن ادبی واران و هانا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: کتاب دیگر با عنوان نمک شیرین، قصه‌ای کودکانه برگرفته از داستان‌های ادبیات کلاسیک و روایات محمد عوفی است که به زبان کودکان و نوجوانان بازآفرینی شده است.

وی افزود: در استان ایلام ۲۲ مرکز فرهنگی فعال هستند و یک کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان نیز فعالیت دارد. این مراکز به‌عنوان متولیان حوزه کودک و نوجوان، نقش مهمی در ترویج کتاب و کتابخوانی ایفا می‌کنند.

هلشی با اشاره به افزایش چشمگیر چاپ کتاب در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۵۰ عنوان کتاب در ایلام منتشر شده که از نظر کمی رکوردی در یک یا دو دهه اخیر محسوب می‌شود. در سال گذشته نیز در نیمه نخست ۱۴۰۳، ۱۰۰ عنوان کتاب و در مجموع سال، ۳۰۰ عنوان کتاب چاپ شده است.