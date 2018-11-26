به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت هفته بسیج بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: «پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب آن تشکیل جمهوری اسلامی، مظهر خیرات و برکات بسیاری برای ملت مسلمان ایران بوده که پس از گذشت چهل سال، تداعی‌کننده اقتدار، ایستادگی، عزت و پیشرفت برای مسلمانان جهان شده است. نامگذاری پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به‌عنوان «روز بسیج» از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) در سال ۱۳۵۸، نقطه عطفی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران است و زمینه‌ساز رویش سازمانی مردمی شده که امروز با تربیت جوانانی انقلابی و جان‌برکف، پیروی از ولایت فقیه و پاسداری از دستاوردهای چهل سالۀ انقلاب اسلامی را افتخار بزرگ خود می‌داند.

با تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، آگاهی، بصیرت و بینش بسیجی موجب اتحاد و انسجام اسلامی ایرانیان شده و بسیج در نقش لشکر مخلص خدا ظهور پیدا کرده است. بسیج تشکیل شده از توده مردم و آحاد جامعه و به تعبیری مدرسه عشق و مظهر خدمت صادقانه و خالصانه، مجاهدت و شهادت در راه خدا است. کارکردها و نقش‌آفرینی‌های این شجره طیبه به‌عنوان یکی از ثمره‌های انقلاب اسلامی علاوه بر حماسه‌سازی‌های بی‌بدیل در هشت سال دفاع مقدس، منجر به اقدامات هوشمندانه دیگری همچون مقابله با فتنه‌گران و رفع بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین فعالیت‌های جهادی و خدماتی و تلاش «مردم برای مردم» در مسیر پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تبریک فرارسیدن روز بسیج و پاسداشت خون پاک شهدای بسیجی، معتقد است که بسیج گفتمانی فراگیر برای خدمت بی‌منت نیروهای انقلابی به میهن اسلامی است؛ بسیجیان عاشق ولایت، خود را از بدنه مردم جدا نمی‌دانند و همدل و همراه با آحاد جامعه در مقابله با هجمه‌های نوین دشمن همچون جنگ نرم و نفوذ، پرصلابت و امیدبخش پیشتاز هستند و با روحیه بسیجی و اعتقاد عمیق به فرهنگ ایثار و شهادت در راه پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در سایه‌سار ولایت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) تا پای جان ایستاده‌اند.»