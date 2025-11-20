  1. استانها
  2. تهران
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

ولی‌زاده: بسیج تهران ۱۱۹۳ برنامه فرهنگی و خدمت‌رسانی را اجرا می‌کند

ری- فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران گفت: هفته بسیج با اجرای ۱۱۹۳ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی از ۳۰ آبان تا ششم آذر در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری هفته بسیج با اشاره به محورهای اصلی برنامه‌ها اظهار داشت: موضوعات هفته بسیج برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، فرمایشات امامین انقلاب و سند اعتلا بصیر است که توسط رهبر معظم انقلاب به سپاه ابلاغ شده و مبنای فعالیت‌های بسیج در قالب قرارگاه‌های اعتلا قرار گرفته است.

وی افزود: شعار محوری هفته بسیج امسال «بسیج مردم، اقتدار ملی» است و برنامه‌ها از ۳۰ آبان تا ششم آذر در سطح استان تهران اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با تشریح برنامه‌های روزشمار هفته بسیج گفت: ۳۰ آبان، خودباوری و خداباوری بسیج: آغاز رسمی هفته با رمز «زهرا»، برگزاری دعای ندبه در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اجتماع طلاب و دانشجویان بسیجی، تشکیل حلقه‌های صالحین، برپایی میزهای خدمت، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و کوهپیماییخانوادگی «بانوی فاطمی »،۱ آذر، بسیج فرهنگ انقلابی و هویت ملی: تجلیل از خانواده‌های فرماندهان پایگاه‌ها، اجرای پویش «باران آیه‌ها»، حضور راویان در مدارس و دانشگاه‌ها، رزمایش «مدافعان تولید»، طرح عمران روستا با بسیج سازندگی، یادواره‌های شهدا و پویش سراسری «خط امین »،۲ آذر، بسیج مکتب علوی و تفکر فاطمی: اجرای برنامه «خیمه مادریه» به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)، نمایشگاه دستاوردهای بسیج جامعه زنان و برگزاری هزار یادواره شهدا در پایگاه‌های مقاومت ،۳ آذر، بسیج جهاد علمی، پیشرفت و آبادانی: رزمایش گردان‌های تخصصی جامعه کار و تولید، جشنواره جهادگران علم و فناوری، ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراکز «خانه مهر »،۴ آذر، بسیج جان‌پناه مردم: افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی، همایش شورای صلح‌یاری، رزمایش رفع موانع تولید، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، برگزاری رزمایش‌های محله‌محور و «زنگ مدرسه عشق» در ۷۰۰ مدرسه استان ،۵ آذر، نمایش اقتدار فداییان ملت: میزهای خدمت، نمایش اقتدار فداییان، همایش فرماندهان یگان‌های شهید سلیمانی، جشنواره سرود بسیج و مراسم تجدید میثاق با شهدا به‌عنوان اختتامیه هفته بسیج.

ولی‌زاده با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه گفت: نقاط ضعف کشور نباید برجسته شود و باید بر نقاط قوت تأکید کرد تا امید در سطح جامعه تقویت شود. دشمنان با سازماندهی نیروی عظیمی در داخل و خارج کشور تلاش می‌کنند یأس و ناامیدی ایجاد کنند که این اقدام نتیجه شکست آنان در جنگ ۱۲ روزه است.

وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای جنگ شناختی بر روی اذهان و قلوب مردم کار می‌کند، اما بسیج در طول سال با فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و خدمت‌رسانی دستاوردهای بزرگی داشته و این ظرفیت‌ها باید به مردم منتقل شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) در پایان تأکید کرد: برنامه‌های هفته بسیج در استان تهران با محوریت خدمت‌رسانی، فرهنگ‌سازی، تجلیل از خانواده‌های شهدا و نمایش اقتدار بسیجیان ادامه خواهد داشت و روز ششم آذر با جشنواره سرود و مراسم تجدید میثاق با شهدا به پایان می‌رسد.

