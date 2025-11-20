به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری هفته بسیج با اشاره به محورهای اصلی برنامه‌ها اظهار داشت: موضوعات هفته بسیج برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، فرمایشات امامین انقلاب و سند اعتلا بصیر است که توسط رهبر معظم انقلاب به سپاه ابلاغ شده و مبنای فعالیت‌های بسیج در قالب قرارگاه‌های اعتلا قرار گرفته است.

وی افزود: شعار محوری هفته بسیج امسال «بسیج مردم، اقتدار ملی» است و برنامه‌ها از ۳۰ آبان تا ششم آذر در سطح استان تهران اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با تشریح برنامه‌های روزشمار هفته بسیج گفت: ۳۰ آبان، خودباوری و خداباوری بسیج: آغاز رسمی هفته با رمز «زهرا»، برگزاری دعای ندبه در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اجتماع طلاب و دانشجویان بسیجی، تشکیل حلقه‌های صالحین، برپایی میزهای خدمت، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و کوهپیماییخانوادگی «بانوی فاطمی »،۱ آذر، بسیج فرهنگ انقلابی و هویت ملی: تجلیل از خانواده‌های فرماندهان پایگاه‌ها، اجرای پویش «باران آیه‌ها»، حضور راویان در مدارس و دانشگاه‌ها، رزمایش «مدافعان تولید»، طرح عمران روستا با بسیج سازندگی، یادواره‌های شهدا و پویش سراسری «خط امین »،۲ آذر، بسیج مکتب علوی و تفکر فاطمی: اجرای برنامه «خیمه مادریه» به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)، نمایشگاه دستاوردهای بسیج جامعه زنان و برگزاری هزار یادواره شهدا در پایگاه‌های مقاومت ،۳ آذر، بسیج جهاد علمی، پیشرفت و آبادانی: رزمایش گردان‌های تخصصی جامعه کار و تولید، جشنواره جهادگران علم و فناوری، ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراکز «خانه مهر »،۴ آذر، بسیج جان‌پناه مردم: افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی، همایش شورای صلح‌یاری، رزمایش رفع موانع تولید، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، برگزاری رزمایش‌های محله‌محور و «زنگ مدرسه عشق» در ۷۰۰ مدرسه استان ،۵ آذر، نمایش اقتدار فداییان ملت: میزهای خدمت، نمایش اقتدار فداییان، همایش فرماندهان یگان‌های شهید سلیمانی، جشنواره سرود بسیج و مراسم تجدید میثاق با شهدا به‌عنوان اختتامیه هفته بسیج.

ولی‌زاده با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه گفت: نقاط ضعف کشور نباید برجسته شود و باید بر نقاط قوت تأکید کرد تا امید در سطح جامعه تقویت شود. دشمنان با سازماندهی نیروی عظیمی در داخل و خارج کشور تلاش می‌کنند یأس و ناامیدی ایجاد کنند که این اقدام نتیجه شکست آنان در جنگ ۱۲ روزه است.

وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای جنگ شناختی بر روی اذهان و قلوب مردم کار می‌کند، اما بسیج در طول سال با فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و خدمت‌رسانی دستاوردهای بزرگی داشته و این ظرفیت‌ها باید به مردم منتقل شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) در پایان تأکید کرد: برنامه‌های هفته بسیج در استان تهران با محوریت خدمت‌رسانی، فرهنگ‌سازی، تجلیل از خانواده‌های شهدا و نمایش اقتدار بسیجیان ادامه خواهد داشت و روز ششم آذر با جشنواره سرود و مراسم تجدید میثاق با شهدا به پایان می‌رسد.