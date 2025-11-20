اجرای ۱۴۳۰ ویژه برنامه هفته بسیج در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی صبح پنجشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها در کانون بسیج شاهرود، با بیان اینکه شعار محوری برنامه‌های امسال بسیج، مردم و اقتدار ملی خواهد بود، بیان کرد: هدف ما این است که بتوانیم در سالی که با این شعار محوری نامگذاری شده، سه ضلع مردم، بسیج و اقتدار ملی را بتوانیم در جامعه ساری و جاری کنیم.

وی با بیان اینکه در هفته بسیج ۱۸۶ پایگاه مقاومت محلات شهرستان شاهرود بیش از ۲۰ قشر و اقشار بسیج، ۳۸۵ برنامه هفته بسیج را اجرا خواهند کرد، افزود: یک هزار فعالیت نیز برای هفته بسیج در سراسر شهرستان شاهرود تدارک دیده شده است.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه این برنامه‌ها از سی ام آبان ماه در شهرستان آغاز می‌شود، گفت: از جمله برنامه‌های محوری این هفته میزبانی دو شهید گمنام و تشییع این شهدا در شهرستان شاهرود خواهد بود.

اسماعیلی با بیان اینکه آئین همراهی و مشایعت این شهدا از طرود و بیارجمند و سطوه تا مزج و جیلان و خیج و … با حضور مردم متدین شهرستان شاهرود برگزار می‌شود، گفت: کاروانی معنوی با حضور پیکر پاک این شهدا تدارک دیده شده که بتوانیم در ایام فاطمیه و هفته بسیج شاهد تشییع و وداع با این شهدا باشیم.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج شهرستان شاهرود است، افزود: همایش ابرالگوی اقتدار که یک برنامه آموزشی، فرهنگی و تبیینی با محوریت جوانی جمعیت و موضوعات اجتماعی، از جمله دیگر برنامه‌های محوری هفته بسیج است که امروز در شاهرود برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه عطر افشانی گلزار شهدا با حضور بسیجیان شهرستان امروز در گلزار شهدای شاهرود برگزار می‌شود، تاکید کرد: گردهمایی بسیجیان در حوزه مقاومت حمزه سید الشهدا با حضور یک سخنران کشوری نیز از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان شاهرود است.

اسماعیلی با بیان اینکه فردا نیز روز تجدید بیعت با آرمان‌های امام و انقلاب نامگذاری شده است، ابراز کرد: برنامه میقات صالحین و میز خدمت بسیج فردا در نماز جمعه سراسر استان سمنان و طبیعتاً شهرستان شاهرود به مناسبت هفته بسیج برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هفت محفل و یا شب‌های نورانی در محضر قرآن کریم و برگزاری دعای ندبه همزمان با صبح آدینه در نخستین روز هفته بسیج را نیز در گلزار شهدای شاهرود برنامه ریزی کرده ایم، افزود: برگزاری رویداد عهد همدلی با شهدا از برنامه‌های محوری دیگری است که در شهرستان شاهرود برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه گرامی داشت مکتب علوی و فاطمی در صبح روز شنبه آتی در حسینیه ثارالله شاهرود برگزار می‌شود، گفت: کاروان خدمت بی منت و اعزام کاروان‌های جهادی در مناطق کمتر برخوردار و همچنین رویدادهای فرهنگی و هنری و ورزشی و … در زمره دیگر برنامه‌های این هفته است.