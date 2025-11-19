به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسگری بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج گفت: امسال برنامهها بر چهار محور «جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی، جهاد علمی و جهاد خدمترسانی» متمرکز است و بخش مهمی از آنها در مساجد، محلات و پایگاههای مردمی برگزار خواهد شد.
وی با قدردانی از نقش رسانهها در همراهی با سپاه اظهار کرد: حقیقتاً اصحاب رسانه کردستان در همراهی با سپاه بیتالمقدس عملکرد ارزشمندی داشتهاند که شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در عرصههای جهانی افزود: امروز رسانه یکی از مهمترین ابزارهای اثرگذاری است و خبرنگاران ما در رسواسازی جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، بهویژه جنایات اخیر در غزه، نقشی بسیار مؤثر ایفا کردهاند و صدای مظلومیت مردم غزه بودهاند.
عسگری بیان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز رسانه یکی از مهمترین اقشار بودند که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتهاند.
اخلاص؛ مهمترین ویژگی بسیج
عسگری، «اخلاص» را شاخصترین ویژگی بسیج دانست و گفت: خدمت بیمنت به مردم و خلوص نیت برای خدا مهمترین پیام و ارزش بسیج است. بسیج هر جا نیاز مردم باشد، همانجا را خط مقدم خود میداند و حضور مییابد. فرهنگ بسیجی فرهنگ خطشکنی و بنبستشکنی است و بسیاری از دستاوردهای ۴۶ ساله انقلاب اسلامی حاصل همین تفکر بسیجی است؛ در حوزههای علمی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فراتر از عرصه نظامی.
وی با اشاره به فرمایشات امامین انقلاب درباره جایگاه بسیج گفت: امام راحل فرمودند اگر نوای تفکر بسیجی در کشوری طنینانداز شود، چشم طمع دشمنان از آن دور خواهد شد. همچنین رهبر انقلاب بسیج را «مکتبیترین و مردمیترین نیروی مقاومت جهانی» معرفی کردهاند.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای هفته بسیج امسال اظهار کرد: در هفته بسیج امسال که با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» برگزار میشود، در سطح استان کردستان ۱۳۴۰ برنامه در قالب ۵۰ عنوان پیشبینی شده که ۷۲ برنامه شاخص در میان آنها قرار دارد.
وی افزود: مهمترین ویژگی برنامههای امسال، مردمی بودن آنهاست؛ یعنی خود مردم، بسیجیان، پایگاهها، محلات، مساجد و روستاها متولی اجرای برنامهها هستند و برنامهها صرفاً اداری و تشکیلاتی نیستند.
سرهنگ عسگری روزشمار هفته بسیج را چنین اعلام کرد: روز جمعه ۳۰ آبان بسیج، خودباوری و خداباوری، شنبه ۱ آذر بسیج، فرهنگ انقلابی و هویت ملی، یکشنبه ۲ آذر بسیج، جهاد علمی، پیشرفت و آبادانی، دوشنبه ۳ آذر بسیج، مکتب علوی و تفکر فاطمی و سهشنبه ۴ آذر بسیج، مردمباوری و خدمتمحوری، چهارشنبه ۵ آذر، بسیج، اقتدار و اتحاد مقدس، پنجشنبه ۶ آذر بسیج، مقاومت، جهاد و شهادت نامگذاری شده است.
وی افزود: رویکرد اصلی هفته بسیج امسال چهار محور است: جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی، جهاد علمی و جهاد خدمترسانی و همچنین برنامهها با توجه به ایام فاطمیه با رعایت شأن این ایام برگزار خواهد شد.
عسگری از اجرای پروژههای گسترده محرومیتزدایی در هفته بسیج خبر داد و گفت: امسال بسیج سازندگی سپاه بیتالمقدس و قرارگاه محرومیتزدایی ۸۴۵ میلیارد ریال پروژه تعریف کردهاند که بخش عمده آن در هفته بسیج به بهرهبرداری میرسد.
وی از اعزام گروههای جهادی به دورترین نقاط استان، برگزاری همایشهای تبیینی در دانشگاهها و مدارس، و اجرای برنامههای امیدآفرین در مقابله با جنگ شناختی دشمن سخن گفت.
جانشین فرمانده سپاه استان با تأکید بر اینکه شهدا بزرگترین سرمایههای جامعه ما هستند، اعلام کرد: در هفته بسیج یادوارههای شهدا، مراسم آبروی محله، دیدار با خانواده شهدا و پیشمرگان مسلمان کرد برگزار خواهد شد و همچنین استان کردستان میزبان سه شهید گمنام است که امروز وارد استان شدند و قرار است در مراسمهای فرهنگی استان حضور داشته باشند که تشییع این شهدای گرانقدر قرار است یکشنبه در سنندج و دوشنبه در دیواندره انجام شود.
تجمع اقتدار بسیجیان در پنجم آذر
سرهنگ عسگری یکی از مهمترین برنامههای هفته بسیج را تجمع اقتدار بسیجیان در روز پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین عنوان کرد و گفت: این تجمع همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان برگزار میشود.
وی در پایان به برگزاری محافل انس با شهدا، خیمه فاطمی، شب شعر و خاطرهگویی، برنامههای فرهنگی و ورزشی و جشنوارههای علمی و فناوری در این هفته اشاره کرد.
نظر شما