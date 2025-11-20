پرچم عزای فاطمی در ارومیه به اهتزاز در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) طی مراسمی صبح پنجشنبه با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برای پنجمین سال پیاپی پرچم عزای فاطمی در ساختمان دادگستری کل استان به اهتزاز در آمد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و مردم مؤمن و شهیدپرور ارومیه برگزار شد، پس از مداحی مداح اهل بیت عصمت و طهارت در سوگ دخت نبی مکرم اسلام (س)، در پایان با نوای لبیک یا فاطمه حاضرین، پرچم عزای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر فراز ساختمان مرکزی دادگستری استان به اهتزاز درآمد.