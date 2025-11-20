رقابت پاراتیراندازان غرب کشور به میزبانی کرمانشاه

مجید نظامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مرحله نخست مسابقات قهرمانی کشور در منطقه غرب به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها دومین دوره قهرمانی کشور است، گفت: هدف از اجرای مرحله‌ای و منطقه‌ای مسابقات، کاهش هزینه‌های ایاب‌وذهاب تیم‌ها و فراهم کردن فرصت حضور گسترده‌تر ورزشکاران است تا استعدادهای تازه‌وارد از نزدیک شناسایی و تحت نظر قرار گیرند.

نظامی اضافه کرد: این رویکرد علاوه بر استعدادیابی، پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی در سال‌های آتی را ممکن می‌سازد. در این مرحله، ورزشکاران ۹ استان شامل کرمانشاه، زنجان، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، همدان، مرکزی و ایلام حضور دارند.

سرپرست انجمن پاراتیراندازی ایران یادآور شد: مشابه سال گذشته، تیراندازان در دو گروه حرفه‌ای و پایه دسته‌بندی شده‌اند؛ ورزشکاران حرفه‌ای که پیشرفتی نداشته باشند به گروه پایه منتقل می‌شوند و برعکس، نفرات پایه با رکورد بهتر به جمع حرفه‌ای‌ها می‌پیوندند.

وی ادامه داد: برای گروه حرفه‌ای نیز مسابقات رنکینگ پیش‌بینی شده تا نفرات برتر شانس حضور در اردوهای تیم ملی را به دست آورند.