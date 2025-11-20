  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

میری: تأمین جهیزیه مددجویان سیستان و بلوچستان با انتخاب نوعروس ها است

میری: تأمین جهیزیه مددجویان سیستان و بلوچستان با انتخاب نوعروس ها است

زاهدان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان گفت: نزدیک به ۱۱ هزار سری جهیزیه میان زوج‌های مددجو توزیع شده و اقلام جهیزیه به‌صورت انتخابی تهیه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری در نشست ظهر پنجشنبه با فعالان امدادگر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش پررنگ کمیته امداد در تسهیل ازدواج جوانان گفت: سال گذشته ۴۸ درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده در استان متعلق به جامعه هدف امداد بود و این رقم در سال جاری به حدود ۵۲ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان افزود: در سال گذشته، ۱۰ هزار و ۹۴۷ سری جهیزیه میان زوج‌های مددجو توزیع شد و با وجود آمار بالای ازدواج، هیچ زوجی پشت نوبت دریافت جهیزیه نیست. نوعروس‌ها می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را با سلیقه شخصی انتخاب و دریافت کنند.

میری همچنین از کسب رتبه دوم کشوری توسط استان در زمینه ارتقای شاخص‌های بهداشتی خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش‌های مشترک نهادهای حمایتی و بهداشتی در سطح استان است.

از احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا حمایت از بافنده‌های فرش استان

مدیرکل کمیته امداد در ادامه به اقدامات اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: توافق راه‌اندازی ۴ هزار نیروگاه خورشیدی در دشت سیستان و ۴۰۰ نیروگاه در مناطق میرجاوه و نصرت‌آباد صورت گرفته و پروژه‌ها در حال اجرا هستند. همچنین راه‌اندازی مزرعه خورشیدی در ۱۱ نقطه استان هدف‌گذاری شده و در حال پیگیری است.

وی از احیای فرش دستباف سیستان به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم یاد کرد و گفت: برای ۷۰۰ نفر از بانوان این خطه اشتغال مستقیم ایجاد شده و ۶۰۰ دار قالی نیز در حال ورود به چرخه تولید هستند.

میری در پایان به توسعه فعالیت‌های کشاورزی و شیلاتی اشاره کرد و گفت: «گلخانه‌های کوچک‌مقیاس در مهرستان، پرورش آبزیان در تفتان و خاش، و فعالیت‌های صید و صیادی در چابهار و کنارک از جمله طرح‌های در حال اجرا هستند که نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت دارند.

کد خبر 6662576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها