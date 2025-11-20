میری: تأمین جهیزیه مددجویان سیستان و بلوچستان با انتخاب نوعروس ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری در نشست ظهر پنجشنبه با فعالان امدادگر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش پررنگ کمیته امداد در تسهیل ازدواج جوانان گفت: سال گذشته ۴۸ درصد از کل ازدواجهای ثبتشده در استان متعلق به جامعه هدف امداد بود و این رقم در سال جاری به حدود ۵۲ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان افزود: در سال گذشته، ۱۰ هزار و ۹۴۷ سری جهیزیه میان زوجهای مددجو توزیع شد و با وجود آمار بالای ازدواج، هیچ زوجی پشت نوبت دریافت جهیزیه نیست. نوعروسها میتوانند اقلام مورد نیاز خود را با سلیقه شخصی انتخاب و دریافت کنند.
میری همچنین از کسب رتبه دوم کشوری توسط استان در زمینه ارتقای شاخصهای بهداشتی خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاشهای مشترک نهادهای حمایتی و بهداشتی در سطح استان است.
از احداث نیروگاههای خورشیدی تا حمایت از بافندههای فرش استان
مدیرکل کمیته امداد در ادامه به اقدامات اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: توافق راهاندازی ۴ هزار نیروگاه خورشیدی در دشت سیستان و ۴۰۰ نیروگاه در مناطق میرجاوه و نصرتآباد صورت گرفته و پروژهها در حال اجرا هستند. همچنین راهاندازی مزرعه خورشیدی در ۱۱ نقطه استان هدفگذاری شده و در حال پیگیری است.
وی از احیای فرش دستباف سیستان بهعنوان یکی دیگر از اقدامات مهم یاد کرد و گفت: برای ۷۰۰ نفر از بانوان این خطه اشتغال مستقیم ایجاد شده و ۶۰۰ دار قالی نیز در حال ورود به چرخه تولید هستند.
میری در پایان به توسعه فعالیتهای کشاورزی و شیلاتی اشاره کرد و گفت: «گلخانههای کوچکمقیاس در مهرستان، پرورش آبزیان در تفتان و خاش، و فعالیتهای صید و صیادی در چابهار و کنارک از جمله طرحهای در حال اجرا هستند که نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت دارند.
