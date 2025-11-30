کمانی: سند تحول فرش دستباف در کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کمانی ظهر یکشنبه در جشنواره پاسداشت هنر صنعت فرش دستبافت آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی با ثبت دو برند جهانی فرش افشار تکاب و ریزماهی خوی از پیشینه و جایگاه درخشانی در فرش دارد، اظهار کرد: وجود ۷۲ هزار بافنده فرش در این استان نشان از ظرفیت بالای این صنعت دارد.

وی با اشاره به تدوین سند تحول فرش دستباف در کشور گفت: حفظ اصالت و جلوگیری از بی نظمی در طرح و نقشه از چالش‌های اصلی صنعت فرش دستباف کشور به شمار می‌رود که با تدوین این سند امیدواریم این روند ساماندهی شود.

کمانی مشارکت اتاق‌های بازرگانی در زمینه رونق صادرات فرش در کشور گفت: با توجه به هم مرزی این استان با سه کشور خارجی می‌توان از این ظرفیت برای افزایش صادرات فرش کشور استفاده بهینه ای کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم در زمینه فرش کشور به جایگاه اصلی برسیم و آن را احیا کنیم، عنوان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و نیازهای بازارهای جهانی باید مدنظر قرار بگیرد چرا که رقبای فرش ایرانی قوی سبقت را پیش گرفته و ما خیلی عقب مانده‌ایم.

کمانی توجه به بیمه قالیبافان، اعطای تسهیلات ویژه به فعالان این بخش و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در این صنعت را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته بیشترین تسهیلات مشاغل خانگی در بخش صنعت فرش بوده و امسال نیز با تأمین اعتبار مناسب آماده ارائه تسهیلات به فعالان این بخش هستیم.

سهم آذربایجان غربی از صادرات فرش ناچیز است

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این نشست گفت: با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر تولید و مزیت‌های مرزی، سهم آذربایجان‌غربی از صادرات فرش بسیار پایین است و باید علل این عقب‌ماندگی هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی با اشاره به فعال شدن رویه تجارت مرزی در گمرکات پیرانشهر، سردشت و بازرگان و گفت: با هماهنگی انجام‌شده، استان می‌تواند همان امتیازات مرزی را برای تسهیل تجارت در ارومیه نیز به‌کار گیرد.

رحمانی با بیان اینکه این استان با وجود ثبت دو برند جهانی و وجود ۷۲ هزار بافنده در بخش فرش وضعیت خوبی در صادرات ندارد، گفت: باید بررسی کنیم چرا با وجود این زیرساخت‌ها تغییری در آمار ایجاد نشده است.

ارائه ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنعت فرش آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ارائه ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات در هفت ماه گذشته گفت: این رقم با حجم فعالیت صنعت فرش هیچ تناسبی ندارد و باید افزایش یابد.

رضا رحمانی از تفویض اختیار جدید دولت در خصوص تهاتر کالاهای اساسی برای رفع تعهد ارزی نیز خبر داد و خطاب به مسئولان و صادرکنندگان توضیح داد: بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان می‌توانند در مقابل صادرات فرش و سایر اقلام ایرانی، کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات، گوشت و نهاده‌ها را وارد کنند و این واردات به منزله رفع تعهد ارزی پذیرفته می‌شود.

وی همچنین از طرح جدید بانک تجارت برای حمایت از زنجیره فرش خبر داد و افزود: قرار است یک شرکت واسط برای تأمین مواد اولیه، سفارش‌گذاری و بازاریابی صادراتی ایجاد شود که اجرای آن از ارومیه آغاز خواهد شد، این مدل می‌تواند تولید و اشتغال استان را رونق دهد.

فرش جام جهانی در آذربایجان غربی بافت می‌شود

جشنواره پاسداشت هنر صنعت فرش دستبافت آذربایجان‌غربی با حضور استاندار برگزار و از نقشه تابلو فرش ویژه جام جهانی آذربایجان‌غربی که توسط یک بافنده از شهرستان خوی بافته خواهد شد؛ رونمایی شد.

رونمایی از تدوین اطلس فرش آذربایجان‌غربی به همراه تجلیل از فعالان برتر فرش دستباف استان از دیگر بخش‌های این نشست بود.