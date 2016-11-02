۱۴۰ مددجو کمیته امداد در سیستان و بلوچستان خانه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نجفی، مدیر مسکن و ساختمان کمیته امداد سیستان و بلوچستان در جلسه تخصصی شورای مدیران که در سالن اجتماعات کمیته امداد سیستان و بلوچستان برگزارشد، اظهار داشت: احداث مسکن مددجویان در دوره اول فقط در روستاها انجام و پس از مدتی با توجه به رشد جمعیت تحت پوشش بالتبع در ساختن مسکن نیز مانند سایر امور تحولات فراوانی بوجود آمد در این میان دیگر ساختن خانه های به صورت بلاعوض جوابگوی احتیاجات جامعه هدف نبوده و به همین علت در دوره بعد علاوه بر مسکن روستایی، مسکن شهری نیز برای استفاده افراد غیر تحت پوشش به صورت تسهیلات رایج شد.

وی افزود: مزیت عمده دوره سوم احداث مسکن مددجویی اجرای طرح مقاوم سازی و بهسازی و حذف پرداخت کمک به صورت بلاعوض به گروه هدف بوده که اکنون به‌عنوان یکی از موارد معمول این شیوه ساخت‌وساز، پذیرفته شده و همچنان ادامه دارد.

مدیر مسکن و ساختمان کمیته امداد سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در هشت ماهه نخست سال جاری ۱۴۰ واحد مسکن مددجویان در مناطق روستایی احداث شده است، ادامه داد: تاکنون از ۱۰۴ هزار خانوار تحت حمایت ۱۵ هزار خانوار فاقد مسکن هستند و در این زمینه این نهاد با بررسی مشکلات مددجویان و با توجه به نیازهای آنان خدمات خود را به صورت هدفمند ارائه می دهد که یکی از این برنامه ها ارائه خدمات عمرانی است.

نجفی با بیان اینکه تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان، احداث سرویس بهداشتی، پرداخت وام مسکن، بهسازی منازل مددجویان ساکن روستا و مناطق محروم از جمله اقدامات این نهاد است ، خاطرنشان کرد: طی سال جاری ۲۹۸ مورد تعمیرات مسکن مددجویی با سرانه ۲۵ میلیون ریال در استان انجام شده و منازل مسکونی یکهزار خانوار روستائی نیازمند نیز در حال احداث است.

وی افزود: برای ۱۷ خانواده تحت حمایت در شش ماهه نخست سال‌جاری مسکن مناسب احداث و نزدیک بر ۵ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال بابت تکمیل طرح های نیمه تمام مسکن روستایی پرداخت شده است.

مدیر مسکن و ساختمان کمیته امداد سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ مورد مسکن مددجویی در سیستان و بلوچستان تا پایان سال جاری توسط کمیته امداد تعمیر، تکمیل و بازسازی خواهد شد.