به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز پنجشنبه در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان ضمن خیرمقدم به سیدعباسی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حضور وی را مایه افتخار جامعه فرهنگی و هنری استان دانست.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی لرستان، گفت: استان لرستان سرزمینی است با تمدنی به درازای بشریت که امسال نیز مهر تأیید خود را از یونسکو با تاریخ بیش از ۶۳ هزار سال دریافت کرده است.
استاندار لرستان با بیان اینکه بروجرد شهر فرزانگان و ادیبان است، افزود: این شهر همچون نگینی در این استان میدرخشد.
شاهرخی با تأکید بر نقش هنرمندان لرستان در پاسداشت هویت ملی، افزود: ریشه هنرمندی و توانایی هنرمندان این دیار در تاریخ غنی لرستان نهفته است. مفاخر بسیاری از این استان برخاستهاند که نامآشنا برای ملت ایران هستند.
وی جشنواره تئاتر را فرصتی ارزشمند برای هنرمندان دانست و گفت: این جشنواره همچون دیگر صحنههای هنری، بستری برای هنرنمایی هنرمندان عزیز و بهتصویر کشیدن بخشی از فرهنگ، هنر و ویژگیهای برجسته قوم لر است.
استاندار لرستان، ضمن تقدیر از تلاش هنرمندان و برگزارکنندگان جشنواره، گفت: به همه عزیزان خسته نباشید و خداقوت میگویم.
