آیت الله لائینی: ساخت ۱۴۰ هزار ویلای غیرمجاز در مازندران چالش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر پنجشنبه در دیدار با حجتالاسلام حسین روحانینژاد، نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ضمن ابراز تسلیت و قدردانی از اقدامات صورتگرفته، اظهار کرد: بنیاد مسکن یکی از تدابیر مهم امام راحل (ره) است و عملکرد آن مستقیماً به نام ایشان گره خورده است؛ بنابراین نباید آن را در ردیف سایر ادارات قرار داد.
وی با اشاره به شرایط خاص مازندران گفت: این استان با معضل «زمین سانتیمتری» و افزایش شدید قیمت زمین مواجه است و به دلیل تراکم بالای جمعیت، مشکلات در حوزه مسکن بیش از سایر استانها نمود دارد.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه در طرح تشویقی فرزندآوری و تخصیص زمین به خانوادههای دارای فرزند چهارم به بالا، شمار زیادی از متقاضیان هنوز زمین دریافت نکردهاند، افزود: اعلام واگذاری بدون اجرای آن آثار اجتماعی نامطلوبی ایجاد میکند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بخش دیگری از چالشها را ناشی از نارسایی عملکرد دستگاهها دانست و تأکید کرد: برخی از مشکلات به کمبود و گرانی زمین مربوط است، اما بخشی نیز به ناکارآمدی دستگاهها برمیگردد که با اراده جدی میتوان آنها را برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه مسکن به یکی از اساسیترین دغدغههای مردم تبدیل شده است، اظهار داشت: طرحهایی مانند مسکن مهر توانستند با هزینههای اندک بسیاری را خانهدار کنند، اما امروز پیچیدگیهای اداری انگیزه واقعی برای ساخت مسکن را کاهش داده است. دولت باید با همراهی خیرین، واحدها را تکمیل و آماده تحویل کند و سپس بهای آن را بهصورت اقساط دریافت کند.
امامجمعه ساری افزایش مکرر هزینههای ساخت در طرح نهضت ملی مسکن را چالشی جدی برای توان پرداخت مردم دانست و گفت: باید راهکاری اساسی برای خانهدار کردن خانوادهها اندیشید و از تشریفات غیرضروری دور شد.
وی همچنین با اشاره به نیمهکاره ماندن طرحهای هادی روستایی و تخصیص بودجه قابل توجه برای سال جاری، خواستار اولویتبندی تکمیل پروژههای نیمهتمام شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران مشکلات مربوط به محدوده طرحهای هادی، داخل و خارج بافت را موجب سردرگمی مردم دانست و گفت: باید رویکردی متعادل برای توسعه محدوده روستاها اتخاذ شود؛ نه بیش از حد سختگیرانه و نه بسیار ساده.
آیتالله محمدی لائینی در پایان ضمن اشاره به چالشهایی همچون ویلاسازیهای غیرمجاز که شمار آنها به بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار واحد تخمین زده میشود — و نیز کمبود امکانات ورزشی ویژه بانوان روستایی، از اقدامات نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن و همکاران ایشان قدردانی کرد.
نظر شما