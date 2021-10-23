فرهنگسازی برای ترویج زکات/ زمین مناسب طرح جهش مسکن تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر شنبه در شورای زکات استان با تاکید براینکه نباید مردم را از عادت به خیر همانند زکات دور کنیم، گفت: مردم باید عادت به خیر داشته باشند زیرا تکامل انسانیت محسوب می‌شود.

وی سعی و تلاش برای توسعه زکات و فرهنگسازی در این حوزه را الزامی دانست و گفت: پرداخت زکات مسئله تزکیه و پرورشی به شمار می‌رود.

وی تبلیغات در زمینه پرداخت زکات و خمس را در رسانه‌ها ضعیف دانست و خواستار اطلاع رسانی و تبلیغات در این بخش شد و گفت: همچنین هزینه کردهای زکات نیز باید به صورت شفاف و صریح بیان شود.

امام جمعه ساری با اشاره به تحت پوشش بودن ۸۳ هزار خانوار مازندران در نهادهای حمایتی گفت: یکی از برکات و خوبی‌های رزمایش کمک مومنانه در این بود که لیست واحدی از نیازمندان تحت پوشش و یا غیرپوشش تهیه شد.

آیت الله لائینی داشتن جامعه بدون فقیر را هدف مهم برشمرد و گفت: همچنین باید به جایی برسیم که خانوار بدون مسکن نداشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکن توسط دولت خواستار سهم استان از این تعداد شد و گفت: زمین مناسب برای ساخت مسکن در استان باید تهیه شود و استاندار و فرمانداران برای ۴۰ هزار محروم دراستان زمین تهیه کنند.