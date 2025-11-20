  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

وقوع ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

وقوع ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع دو حادثه رانندگی در محورهای مختلف این استان خبر داد و گفت: در پی این حوادث، دو نفر جان خود را از دست دادند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دو حادثه مهم رانندگی بعد از ظهر پنجشنبه به وقوع پیوست، ابراز داشت: این حوادث فوت در دم دو هموطن را رقم زده است.

وی با بیان اینکه حادثه واژگونی پژو پارس محور سمنان به مهدیشهر ۷ کیلومتر بعد از سمنان امدادگران را به سوی خود کشاند، افزود: این حادثه یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنانبا بیان اینکه واژگونی ال ۹۰ در مسیر لاسجرد به ده نمک ۱۰ کیلومتر بعد لاسجرد دیگر حادثه مهم رانندگی بود، ابراز داشت: این حادثه نیز یک کشته و سه مصدوم داشته است.

باغبان با بیان اینکه بامداد امروز نیز تصادف سواری پژو ۴۰۵ و کامیون کیلومتر ۱۸۶ جاده سبزوار میامی به وقوع پیوست، تصریح کرد: در این حادثه نیز یک نفر از اتباع خارجی جان باخت.

وی با بیان اینکه عملیات رها سازی برای متوفیان انجام گرفت، افزود: مصدومان حوادث رانندگی فوق نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6662748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها