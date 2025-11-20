وقوع ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دو حادثه مهم رانندگی بعد از ظهر پنجشنبه به وقوع پیوست، ابراز داشت: این حوادث فوت در دم دو هموطن را رقم زده است.

وی با بیان اینکه حادثه واژگونی پژو پارس محور سمنان به مهدیشهر ۷ کیلومتر بعد از سمنان امدادگران را به سوی خود کشاند، افزود: این حادثه یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنانبا بیان اینکه واژگونی ال ۹۰ در مسیر لاسجرد به ده نمک ۱۰ کیلومتر بعد لاسجرد دیگر حادثه مهم رانندگی بود، ابراز داشت: این حادثه نیز یک کشته و سه مصدوم داشته است.

باغبان با بیان اینکه بامداد امروز نیز تصادف سواری پژو ۴۰۵ و کامیون کیلومتر ۱۸۶ جاده سبزوار میامی به وقوع پیوست، تصریح کرد: در این حادثه نیز یک نفر از اتباع خارجی جان باخت.

وی با بیان اینکه عملیات رها سازی برای متوفیان انجام گرفت، افزود: مصدومان حوادث رانندگی فوق نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.