تصادف پژو و کامیون در محور سبزوار به میامی؛ یک اتباع خارجی جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوالی بامداد پنج‌شنبه تصادف سواری پژو ۴۰۵ و کامیون کیلومتر ۱۸۶ جاده سبزوار میامی به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله تیم‌های امدادی وارد صحنه شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات تیم امدادی پایگاه شهدای میامی حضور داشتند، افزود: پس از ارزیابی مشخص شد این حادثه شش نفر دچار حادثه شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه یک نفر در این حادثه جان باخت، ابراز داشت: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

درخشان با بیان اینکه پنج نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند، تصریح کرد: خدمات اولیه درمانی را این افراد دریافت و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی با بیان اینکه علت حادثه توسط پلیس راه اعلام می‌شود، افزود: فرد جان باخته و مصدومان همگی از اتباع کشور افغانستان بودند.