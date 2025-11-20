تصادف پژو و کامیون در محور سبزوار به میامی؛ یک اتباع خارجی جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوالی بامداد پنجشنبه تصادف سواری پژو ۴۰۵ و کامیون کیلومتر ۱۸۶ جاده سبزوار میامی به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله تیمهای امدادی وارد صحنه شدند.
وی با بیان اینکه در این عملیات تیم امدادی پایگاه شهدای میامی حضور داشتند، افزود: پس از ارزیابی مشخص شد این حادثه شش نفر دچار حادثه شدند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه یک نفر در این حادثه جان باخت، ابراز داشت: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.
درخشان با بیان اینکه پنج نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند، تصریح کرد: خدمات اولیه درمانی را این افراد دریافت و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.
وی با بیان اینکه علت حادثه توسط پلیس راه اعلام میشود، افزود: فرد جان باخته و مصدومان همگی از اتباع کشور افغانستان بودند.
