سه پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان های شهربابک و راور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر پنجشنبه در دومین روز سفر به استان کرمان در مراسم افتتاح پروژه‌های بهداشتی و درمانی شهرستان‌های شهربابک و راور که به صورت ویدئو کنفرانسی با دستور وی انجام شد، ابراز امیدواری کرد: این اقدام مبارک، چرخه خدمت‌رسانی به مردم را بیش از پیش تسهیل و گسترش دهد.

وی افزود: این پروژه‌ها گامی مهم در راستای ارتقای دسترسی شهروندان منطقه به خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می‌شود.

در مراسم افتتاح این طرح‌ها، علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در شهربابک حضور یافتند و ابوذر عطاپور، معاون سیاسی اجتماعی نیز در شهرستان راور حضور یافت.

دستگاه ام‌آرآی (MRI) بیمارستان شهربابک توسط سید جواد حسینی نیا پدر شهید سید محمود حسینی نیا افتتاح شد.

این دستگاه با مشارکت مس شهربابک و منابع دانشگاهی راه اندازی و کار ساخت این مرکز از سال ۱۴۰۳ و با زیربنای ۳۰۰ مترمربع آغاز شد.

همچنین ساختمان مرکز بهداشتی درمانی جوزم که از سال ۱۴۰۱ با ۵۰۰ متر مربع زیربنا در حال ساخت بود با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

افتتاح دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور از دیگر طرح‌هایی بود که به صورت ویدئو کنفرانس با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.