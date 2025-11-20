طالبی: کرمان آماده برگزاری همایش های بین المللی وزارت بهداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، شامگاه پنجشنبه در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به رویکرد استان کرمان در حمایت از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مرتبط با مسائل محلی اظهار کرد: استان کرمان آمادگی دارد از پروژه‌های دانشجویی که به حل چالش‌های استان کمک می‌کند، پشتیبانی کند.

وی افزود: تمام توان خودمان را برای تقویت بخش سلامت و درمان استان کرمان در اعتبارات توازن، استانی و معادن گذاشته‌ایم و انتظار داریم با مساعدت وزارتخانه، اعتبارات ملی خوبی هم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در سطح استان کرمان گذاشته شود.

استاندار کرمان ادامه داد: پیشنهاد می‌شود نشست جمع‌بندی مصوبات سفر وزیر بهداشت به کرمان جهت تهیه نقشه راه برای تکمیل طرح‌های استانی تشکیل شود.

طالبی، افزود: استان کرمان آمادگی برگزاری همایش‌ها و رویدادهای بین‌المللی در حوزه وزارت بهداشت را دارد.