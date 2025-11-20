داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پایش میدانی و گزارشهای دریافتی تا این لحظه (ساعت ۱۷:۳۰)، تمامی محورهای مواصلاتی استان البرز فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و شرایط آبوهوایی پایدار است.
وی درباره وضعیت ترافیک افزود: محور کرج – چالوس در مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده دزبن با ترافیک سنگین مواجه است.
سرپرست راهداری البرز در ادامه افزود: در آزادراه تهران-شمال نیز مسیر جنوب به شمال بهویژه در انتهای آزادراه با سنگینی تردد همراه است.
باقرجوان ادامه داد: در آزادراه تهران-کرج-قزوین ترافیک در حدفاصل گرمدره تا استاندارد و همچنین از گلشهر تا کمالشهر سنگین گزارش میشود.
وی افزود: همچنین در مسیر قزوین-کرج-تهران محدوده گلشهر و پایانه کلانتری تا پل کلاک با حجم بالای تردد و کندی عبور و مرور همراه است.
سرپرست راهداری البرز در خاتمه اعلام کرد که سایر محورهای استان دارای ترافیک عادی و روان هستند و نیروهای راهداری بهصورت مستمر در حال رصد شرایط ترافیکی برای مدیریت بهتر جریان سفرها میباشند.
