بازوند: ۴.۵ کیلومتر از پروژه مرزن آباد - دزدبن در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از پروژه‌های راهسازی شهرستان‌های چالوس و کلاردشت درباره محور مرزن‌آباد – دزدبن با اشاره ویژه به اهمیت پروژه مرزن‌آباد – دزدبن اظهار کرد: طول کل این محور حدود ۱۶ کیلومتر است که تاکنون ۴.۵ کیلومتر آن اجرا شده و ۴.۵ کیلومتر نیز هم‌اکنون در حال اجراست و این مسیر شامل چهار پل و پنج تونل است.

وی گفت: دو تونل به طول تقریبی دو کیلومتر، مطالعات آن تکمیل و عملیات اجرایی آن آغاز شده و دو تونل دیگر نیز در مرحله مطالعه قرار دارد و مجموع طول پل‌های این محور حدود ۳۰۰ متر است که همگی در مرحله مطالعاتی هستند.

وی افزود: این محور یکی از شریان‌های اصلی غرب مازندران است و در ایام پرترافیک به‌ویژه در تعطیلات با فشار سنگین تردد مواجه می‌شود؛ به همین دلیل تکمیل آن از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت ساخت است و نقش مستقیم در افزایش ایمنی، روان‌سازی عبور و کاهش زمان سفر دارد.

معاون وزیر راه در ادامه درباره محور کرج–چالوس توضیح داد: در محدوده مکارود–دزدبن، احداث تونل شماره ۲ با طول ۸۲۷ متر در حال اجراست؛ تونلی با گالری ورودی ۲۲ متری و خروجی ۴۴ متری و عرض ۱۱.۱۵ متر که شامل دو باند سواره‌رو و حاشیه‌های ایمنی است.

وی همچنین درباره محور مرزن‌آباد – کلاردشت گفت: این مسیر ۱۶.۵ کیلومتری یکی از مهم‌ترین دسترسی‌های گردشگری استان است و هدف از اجرای آن افزایش ظرفیت تردد و ارتقای کیفیت خدمات جاده‌ای است.

تکمیل پروژه‌های زیرساختی جانبی

در ادامه بازدید، بازوند درباره زیرگذر طویر بیان کرد: این پروژه نقش مؤثری در مدیریت جریان ورودی و خروجی منطقه دارد و موجب کاهش توقف‌های ناگهانی و افزایش ایمنی می‌شود.

همچنین وی درباره پل بسنده‌رود گفت: پل ۳۱ متری بسنده‌رود با دهانه ۲۰ متری و هفت تیر پیش‌ساخته طراحی شده است. تاکنون ۱۶ شمع پروژه اجرا شده، کوله‌های شرقی و غربی تکمیل شده و رمپ غربی به پایان رسیده است. عملیات رمپ شرقی، نصب تیرها و اجرای عرشه در حال آغاز بوده و پیشرفت فیزیکی طرح به حدود ۷۵ درصد رسیده است.

معاون وزیر راه در جمع‌بندی این سفر میدانی تأکید کرد: گلوگاه‌های ترافیکی غرب مازندران باید در زمان‌بندی مشخص تکمیل شوند و هماهنگی دستگاه‌ها، شتاب‌بخش اجرای پروژه‌های حیاتی این منطقه خواهد