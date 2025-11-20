سرهنگ پاسدار رضا یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامههای محوری هفته بسیج در این شهرستان گفت: هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای یادآوری نقشآفرینیهای ماندگار مردان و زنانی است که با روحیه جهادی، ایمان و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی در صحنههای مختلف دفاع از کشور پیشگام بودهاند.
وی افزود: بسیجیان ولایتمدار شهرستان محلات در حوزههای خدمترسانی، محرومیتزدایی، مقابله با آسیبهای اجتماعی، توسعه فرهنگی و همراهی با مردم، عملکردی مؤثر و قابلتوجه داشتهاند و حضور آنان پشتوانهای مطمئن برای امنیت و آرامش منطقه است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات اعلام کرد: برنامههای هفته بسیج امسال با شعار «بسیج، مردم و اقتدار ملی» و با رمز «یا زهرا (س)» آغاز شده و بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان اجرا میشود که این برنامهها شامل فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی، خدمترسانی، اردوهای جهادی پزشکی و عمرانی، نشستهای روشنگری در محلات، مدارس و مساجد، روایتگری جنگ ۱۲ روزه و طرحهای محرومیتزدایی است.
یارمحمدی از اجرای ویژهبرنامه «یادگاران» شامل دیدار با خانوادههای معظم شهدا، تکریم مادران شهدا همزمان با شهادت حضرت زهرا (س)، برگزاری «محفل لالهها»، روضههای خانگی، اجرای تئاتر و برپایی «خیمه مادری» بهعنوان بخشی از برنامههای فرهنگی و تبیینی این هفته یاد کرد و گفت: غبارروبی گلزار شهدای شهرستان نیز با حضور گروههای جهادی و پایگاههای بسیج انجام خواهد شد.
