به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری بزرگداشت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج نهادی برخاسته از مردم و برای مردم است و خدمت به مردم، تقویت اقتدار ملی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی اصول اساسی حرکت بسیج به شمار می‌رود.

وی افزود: امید است برنامه‌های هفته بسیج امسال با توسل به حضرت زهرا (س) و همراهی مردم، گام‌های مؤثری در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی بردارد.

روزشمار هفته بسیج

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، مردم و اقتدار ملی» گفت: رمز آغاز برنامه‌ها نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) خواهد بود.

سردار عمومهدی گفت: روزشمار هفته بسیج، جمعه ۳۰ آبان روز بسیج، خودباوری و خداباوری؛ شنبه اول آذر روز بسیج، فرهنگ انقلابی و هویت ملی؛ یکشنبه دوم آذر روز بسیج، جهاد علمی و پیشرفت کشور؛ دوشنبه سوم آذر روز بسیج، مکتب علوی و تفکر فاطمی؛ سه‌شنبه چهارم آذر روز بسیج، مردم‌باوری و خدمت؛ چهارشنبه پنجم آذر روز بسیج، اقتدار و اتحاد مقدس و پنجشنبه ششم آذر روز بسیج، مقاومت، جهاد و شهادت است.

وی با اشاره به برگزاری یک هزار و ۵۸۰ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج گفت: روایتگری جنگ ۱۲ روزه در مساجد و مدارس، برگزاری نشست‌های عمومی و تخصصی، اکران فیلم‌های انقلابی مانند «مجنون»، اجرای تئاتر پاتوقی و سرودهای خیابانی، برپایی خیمه مادری، ترویج عفاف و حجاب در قالب غرفه‌های فرهنگی و بازارچه‌های محلی، برگزاری محفل «لاله‌ها» و مراسم تکبیر مادران شهدا از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

عمومهدی افزود: برگزاری نمایشگاه «یاس کبود» در ۱۰ نقطه استان به مناسبت ایام فاطمیه، مسابقه سراسری قرآن بصیر و افتتاحیه این مسابقات در هفتم آذرماه، محفل ادبی و شعر آئینی فاطمی در شهرستان محلات و مسجد موسی بن جعفر با محوریت کنگره شهدا و اجرای طرح «شهید پروند» برای تکریم خانواده شهدا نیز در دستور کار قرار دارد.

اقدامات جهادی و خدمت‌رسانی

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: افتتاح مرکز مشاوره خانواده در شهر جاورسیان، برگزاری رزمایش بزرگ «جهادگران فاطمیه ۵» با حضور گروه‌های جهادی در ۱۲ شهرستان، اهدای نشان فردوس توسط بسیج سازندگی به فعالان جهادی، توزیع سه‌هزار پرس غذای گرم در محله‌های محروم، برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و کمک‌های مؤمنانه در تمامی شهرستان‌ها، اعزام گروه‌های جهادی پزشکی و دندانپزشکی به مناطق کم‌برخوردار، تعمیر و احداث ۱۰۰ باب سرویس بهداشتی در مدارس و توزیع بسته‌های معیشتی در شهرستان ساوه از جمله برنامه‌های هفته بسیج خواهد بود.

وی افزود: اجرای جشن‌های رضوی، برنامه‌های امنیت‌محور در محلات، تورهای ایست بازرسی نمادین، طرح گره‌گشا و خدمت‌رسانی در قالب میز خدمت توسط بسیج ادارات و اصناف، اجرای اردوهای جهادی و دیدار بسیجیان با ائمه جمعه در ۱۸ مرکز استان نیز پیش‌بینی شده است.

پروژه‌های عمرانی و سازندگی

عمومهدی با اشاره به پروژه‌های عمرانی هفته بسیج گفت: کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۲۱ کیلوواتی در شهرستان خنداب (منطقه دهنو)، افتتاح نیروگاه خورشیدی شهر میلاجرد پس از یک سال کار اجرایی، افتتاح بند خاکی در روستای گوشه اولیا شهرستان خنداب، افتتاح ۲۴ واحد مسکونی، اجرای جوی آب ۵۰۰ متری در روستای خنداب، افتتاح پروژه آب کشاورزی، پروژه آب شرب و لوله‌گذاری آب شرب در روستای حسن‌آباد کمیجان از جمله طرح‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده است.

وی تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌شده در حوزه بسیج سازندگی برای پروژه‌های هفته بسیج استان مرکزی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال است که در اختیار مردم قرار گرفته و در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و اجتماعی هزینه خواهد شد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: اجرای این پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد و بسیاری از مدیران کل و مسئولان استان نیز به‌عنوان اعضای بسیج در زمینه‌های مختلف پشتیبانی و مشارکت خواهند داشت.

وی گفت: حماسه اقتدار ۲۰ هزار نفری بسیجیان در ۱۲ شهرستان برگزار می‌شود.

سردار عمومهدی گفت: همچنین برگزاری جشن‌های عملیاتی بسیج، مراسم استانی در زرندیه با محوریت بسیج مداحان و تجلیل از پیرغلامان اهل‌بیت، برگزاری محافل انس با قرآن، اجرای جشنواره سرود استانی توسط بسیج هنرمندان، مسابقات ورزشی در ۱۲ شهرستان و تجلیل از قهرمانان ورزشی از جمله برنامه‌های پیش بینی شده شاخص هفته بسیج در استان مرکزی است.