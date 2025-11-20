تیم نونهالان فولاد هرمزگان صدرنشین لیک باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نونهالان فولاد هرمزگان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور پنجشنبه شب با پیروزی ۲ بر ۱ برابر تیم نوین ایمان سبز شیراز در ورزشگاه کارگران بندرعباس، همچنان در صدر جدول رده‌بندی گروه خود باقی ماند.

در این دیدار، محمد حسین مرادی و امیر رحیمی برای فولاد هرمزگان گلزنی کردند و باعث کسب سه امتیاز ارزشمند برای تیمشان شدند.

با این پیروزی، تیم فولاد هرمزگان با ۱۷ امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار دارد و در هفته نهم رقابت‌ها به مصاف تیم پارس برازجان خواهد رفت.

تیم نونهالان فولاد هرمزگان در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌های نوین ایمان سبز شیراز، پاس شیراز، خلیج فارس شیراز، کهکشان بوشهر، پارس برازجان و مس کرمان همگروه است و تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته است.