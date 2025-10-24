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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

صدرنشینی نونهالان فولاد هرمزگان در لیگ برتر فوتبال کشور

صدرنشینی نونهالان فولاد هرمزگان در لیگ برتر فوتبال کشور

بندرعباس - نونهالان فولاد هرمزگان با پیروزی ۲ بر صفر مقابل کهکشان گستر بوشهر با ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه اول لیگ برتر فوتبال نونهالان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور عصر جمعه در گروه اول با انجام سه دیدار پیگیری شد.

نونهالان فولاد هرمزگان در ورزشگاه کارگران بندرعباس با دو گل یاسین سیریکی کهکشان گستر بوشهر را شکست دادند.

نماینده استان هفته آینده استراحت دارد و در دیگر دیدارها پاس شیراز با یک گل مس کرمان را شکست داد و خلیج فارس شیراز ۲ بر یک پارس برازجان را از پیش رو برداشت.

نوین ایمان سبز شیراز در هفته استراحت بود.

فولاد هرمزگان با تیم‌های خلیج فارس شیراز، پارس برازجان، پاس شیراز، کهکشان گستر بوشهر، مس کرمان و نوین ایمان سبز شیراز همگروه است.

کد مطلب 6632995

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