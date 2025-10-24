صدرنشینی نونهالان فولاد هرمزگان در لیگ برتر فوتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور عصر جمعه در گروه اول با انجام سه دیدار پیگیری شد.

نونهالان فولاد هرمزگان در ورزشگاه کارگران بندرعباس با دو گل یاسین سیریکی کهکشان گستر بوشهر را شکست دادند.

نماینده استان هفته آینده استراحت دارد و در دیگر دیدارها پاس شیراز با یک گل مس کرمان را شکست داد و خلیج فارس شیراز ۲ بر یک پارس برازجان را از پیش رو برداشت.

نوین ایمان سبز شیراز در هفته استراحت بود.

فولاد هرمزگان با تیم‌های خلیج فارس شیراز، پارس برازجان، پاس شیراز، کهکشان گستر بوشهر، مس کرمان و نوین ایمان سبز شیراز همگروه است.