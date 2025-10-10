  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

فولاد هرمزگان با غلبه بر پارس برازجان به دومین پیروزی خود رسید

بندرعباس - فولاد هرمزگان با غلبه بر پارس برازجان به دومین پیروزی خود رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور عصر جمعه دو تیم فولاد هرمزگان و پارس برازجان در ورزشگاه کارگران بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد هرمزگان خاتمه یافت.

پارسا ایسینی تنها گل بازی را به ثمر رساند تا شاگردان غفور محمدپور با کسب سه امتیاز ارزشمند، جایگاه خود را در جدول گروه تثبیت کنند.
نماینده هرمزگان توانست از معدود موقعیت‌های ایجاد شده نهایت استفاده را ببرد و حریف خود را در بندرعباس مغلوب کند.

تیم نونهالان فولاد هرمزگان در هفته سوم این رقابت‌ها میهمان تیم مس کرمان خواهد بود.
گفتنی است فولاد هرمزگان در گروه خود با تیم‌های نوین ایمان سبز شیراز، پاس شیراز، خلیج فارس شیراز، کهکشان بوشهر، پارس برازجان و مس کرمان رقابت می‌کند.

