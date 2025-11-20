به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، اوکراین رسماً دریافت پیشنویس طرح صلح از آمریکا را تأیید کرد.
زلنسکی و هیئت آمریکایی حاضر در کی یف توافق کردند تا روی نکات مربوط به طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل بحران اوکراین کار کنند.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که بتواند «در روزهای آینده» این پیشنهاد را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان بگذارد.
این خبر پس از گزارشهای متعدد رسانهای مبنی بر اینکه واشنگتن طرح جدید ۲۸ مادهای خود را برای پایان دادن به درگیریها در اوکراین به کییف ارائه کرده است، منتشر شد.
به گزارش راشا تودی، طبق گزارشها، این نقشه راه اوکراین را ملزم میکند تا از بخشهایی از مناطق جدید در دونباس که هنوز تحت کنترل کی یف هستند، عقب نشینی کند، نیروهای مسلح خود را حداقل به نصف کاهش داده و تسلیم شود.
