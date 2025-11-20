مقام آمریکایی: زمان پایان دادن به جنگ اوکراین فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: امیدوارم همه ما بر این موضوع اتفاق نظر داشته باشیم که جنگ اوکراین با راه حل نظامی پایان نخواهد یافت.

وی افزود: هزینه‌هایی که همه طرف‌ها در جنگ اوکراین متحمل شده‌اند، ویرانگر است و زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است.

این مقام آمریکایی اظهار داشت: ما به ارائه سلاح به اوکراین برای دفاع از خود ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اگر روسیه همچنان درخواست‌های آتش‌بس را نادیده بگیرد، ممکن است هزینه‌های اقتصادی بیشتری به این کشور تحمیل کنیم.

کاخ سفید پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرد که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ادامه دارد و رئیس جمهور ترامپ از طرح صلح ارائه شده حمایت می‌کند.

کاخ سفید همچنین اعلام کرد که ترامپ از هر دو طرف درگیر در جنگ اوکراین ناامید شده است.