به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، هفته جاری یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای حل و فصل مناقشه در اوکراین را تأیید کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه، طرح مذکور با مشورت کریل دیمیتریف رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و مقامات اوکراینی، به طور محرمانه توسط مقامات بلندپایه دولت آمریکا تهیه شد. این طرح بر ارائه تضمین‌های امنیتی به هر دو طرف بر تضمین صلحی پایدار متمرکز است.

همچنین به گزارش روزنامه آمریکائی وال استریت ژورنال، مطابق با این طرح، اوکراین باید موافقت کند که برای حداقل چند سال از پیوستن به ناتو صرف نظر کند.