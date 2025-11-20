https://mehrnews.com/x39F8G ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ کد خبر 6663101 استانها کردستان استانها کردستان ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ بسته خبری ۲۹ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان کردستان-بسته خبری ۲۹ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 21 MB کد خبر 6663101 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۲۸ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۲۷ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها کردستان بسته خبری بسته خبری کردستان
نظر شما