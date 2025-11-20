https://mehrnews.com/x39F7S ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸ کد خبر 6663062 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸ بسته خبری شبانه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 12 MB کد خبر 6663062 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۹ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان خبرگزاری مهر بسته خبری
نظر شما