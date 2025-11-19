https://mehrnews.com/x39DLL ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵ کد خبر 6662174 استانها کردستان استانها کردستان ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵ بسته خبری ۲۸ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان سنندج- بسته خبری ۲۸ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 31 MB کد خبر 6662174 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری بیست و هشتم آبانماه استان مرکزی بسته خبری ۲۷ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۲۶ آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها بسته خبری بسته خبری کردستان سنندج
نظر شما